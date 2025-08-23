Theo Hernandez non dimentica il Milan: il messaggio dell’ex rossonero è da pelle d’oca

Il brusco addio non ha cambiato i sentimenti di Theo Hernandez verso il suo passato milanista. Il messaggio del terzino francese ha emozionato i suoi vecchi tifosi.

Il mercato che sta per svolgersi era cominciato, per i tifosi del Milan, con un colpo al cuore. Come un fulmine a ciel sereno, l’offerta del Manchester City per Tijjani Reijnders aveva fatto vacillare i dirigenti rossoneri. La cifra era talmente elevata che, alla fine, la risposta alle avance dei Citizens è stata affermativa. 75 milioni per colui che, assieme a Pulisic, era stato tra le poche note liete della passata stagione. Fortunatamente, la campagna acquisti è servita per sopperire alla lacuna lasciata dall’addio dell’olandese, il cui stretto legame con la piazza si è interrotto dopo due annati vissute a Milano.

Milan, l’ex Theo non dimentica: gli auguri per la nuova stagione

Strappo atteso, invece, quello con Theo Hernandez. Il contratto sulla via della scadenza e la stagione nettamente sottotono hanno convinto fin da subito i vertici di Casa Milan a cedere il terzino francese. Dopo l’iniziale rifiuto, l’ex Real Madrid ha detto sì all’Al Hilal di Simone Inzaghi. Nemmeno per “Turbo Theo” è stata una separazione semplice. E lo dimostra il messaggio mandato dal diretto interessato all’intera galassia rossonera.

Il commiato polemico con cui Theo aveva lasciato Milano ha lasciato spazio all’in bocca al lupo inviato dall’ex numero 19 per la nuova stagione. “Vi auguro il meglio per la nuova stagione”, è stato l’augurio lanciato su X dal francese, che anche dall’Arabia Saudita continuerà a tifare per i suoi ex compagni.