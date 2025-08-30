UFFICIALE – Milan, fatta per l’ultimo colpo: l’intesa è stata messa nero su bianco

Milan, ufficiale il nuovo acquisto rossonero: il giocatore ha firmato un contratto quinquennale

Il calciomercato sta per concludersi, dunque la dirigenza del Milan ha voluto accelerare le pratiche assicurandosi l’ottavo colpo della gestione Igli Tare: l’albanese infatti è riuscito a portare nel capoluogo lombardo Modric, Ricci, Estupinan, Terracciano, Jashari, De Winter, Athekame e adesso ecco l’ultimo innesto offensivo a disposizione di Max Allegri.

Fino alle ore 20:00 di lunedì, in Via Aldo Rossi potrebbero decidere di effettuare diverse operazioni, forse un’altra in attacco, senza dimenticare il difensore su cui il Diavolo ha già in mente alcuni nomi.

Milan, ufficiale Christopher Nkunku

Ad annunciarlo, ci ha pensato direttamente il Milan attraverso un comunicato:

“AC Milan comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Christopher Nkunku dal Chelsea FC. L’attaccante francese ha sottoscritto un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2030.

Nato a Lagny-sur-Marne (Francia) il 14 novembre 1997, Christopher Nkunku cresce nel Settore Giovanile del Paris Saint-Germain con cui debutta in Prima Squadra nel 2015 e totalizza 78 presenze e 11 reti, vincendo tre Ligue 1, due Coppe di Francia, tre Supercoppe di Francia e due Coppe di Lega. Nell’estate 2019 il trasferimento al Lipsia con cui colleziona 172 presenze e 70 gol, conquistando due Coppe di Germania e il titolo di capocannoniere della Bundesliga 2022/23. Nel 2023 va al Chelsea con cui totalizza 62 presenze e 18 gol e vince la Conference League e la Coppa del Mondo per Club 2025.

Dopo aver completato la trafila nelle selezioni giovanili, nel marzo 2022 Nkunku debutta nella Nazionale maggiore della Francia, con cui vanta 14 presenze e 1 gol.

Christopher Nkunku indosserà la maglia rossonera numero 18”.

Il francese dunque, si unisce alla lunga lista dei calciatori passati dal Chelsea al Milan, tra cui Tomori, Pulisic, Giroud, solo per citarne alcuni.