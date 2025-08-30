Ultim’ora Dovbyk-Gimenez, arrivano aggiornamenti prima del match: doppio annuncio improvviso

Si gioca la serie A ma si parla anche di calciomercato e una delle trattative più calde è quella che riguarda Gimenez e Dovbyk.

Mentre va in scena il secondo turno di serie A tra i dirigenti dei top club del campionato si discute di calciomercato che terminerà ufficialmente lunedi alle ore 20. Tanti temi ancora e il Milan è uno dei club più attivi di questo campionato, vuole chiudere per un difensore, per un centrocampista e per l’attaccante e c’è un nome in prima fila per la questione attaccante.

Nella serata di ieri il Ds rossonero Igli Tare ha parlato di mercato e ha aperto ad un possibile scambio tra Santiago Gimenez ed Artem Dovbyk, centravanti in uscita dalla Roma. E questa sera i giallorossi saranno impegnati in una trasferta interessante contro il neo promosso Pisa ma prima del match si è parlato nuovamente di calciomercato.

Mercato Milan, intreccio con la Roma e occhio alla trattativa lampo

Nel pre partita di Pisa Roma il direttore sportivo del club giallorosso Frederic Massara ha risposto cosi al collega riguardo la trattativa tra i giallorossi e il Milan riguardo questo possibile scambio: “Questo scambio tra Dovbyk e Gimenez non è neanche partito, ma le ultime ore di mercato possono portare sorprese ma allo stato attuale questa cosa non esiste”, la chiosa del dirigente.

Insomma un messaggio chiaro ed una smentita di chi parlava addirittura di trattativa vicina alla chiusura. Ma allo stesso tempo arrivano altri interessanti aggiornamenti e c’è addirittura chi parla di una nuova trattativa e il giornalista Matteo Moretto ha dato nuove indicazioni e addirittura si parla di trattativa separata.

Per il giornalista le parti hanno trovato un accordo e Dovbyk potrebbe trasferirsi in giallorosso con un prestito secco e diritto di riscatto a favore del club rossonero. Un rumors clamoroso e una trattativa separata da Gimenez con il Milan che avrebbe cosi due centravanti di livello in rosa. La condizione principale per la chiusura di questa trattativa è che il club giallorosso trovi presto un sostituto ed è l’unico modo per la chiusura dell’affare.