Ultim’ora Milan, Allegri trema per le condizioni di Leao: che mazzata

E’ in corso la partita tra il Milan e il Bari, di Coppa Italia, con i rossoneri in vantaggio per 1-0. Ma c’è una gatta da pelare per Allegri, ovvero l’infortunio di Rafael Leao

Il Milan sta giocando in questi minuti contro il Bari il primo match ufficiale della stagione. I rossoneri hanno intenzione di vincere e avanzare in Coppa Italia e sono già in vantaggio dopo un quarto d’ora grazie al gol di Rafael Leao. L’attaccante portoghese, dopo un buon inizio di tutta la squadra, di testa ha sbloccato il risultato.

In un San Siro silente per l’assenza dei gruppi della Curva Sud, è arrivata una brutta notizia per Massimiliano Allegri, oggi squalificato. In panchina c’è il suo vice Marco Landucci che ha subito dovuto effettuare un cambio. Rafael Leao ha avuto un problema al polpaccio e si è accasciato a terra, chiedendo il cambio.

L’intervento dello staff medico, che ha applicato del ghiaccio, non è servito a molto e si è deciso subito per il cambio. Al suo posto, è entrato Santiago Gimenez. Bisognerà attendere le prossime ore per avere più certezza sulle condizioni di Leao: sabato c’è la Cremonese ed è inevitabile che ci sia un po’ di apprensione.