Ultim’ora Milan, la cessione è in chiusura: arriva l’annuncio di Fabrizio Romano

Sono ore roventi di mercato per il Milan di Massimiliano Allegri. Il club è molto attivo sia in entrata che in uscita.

Il Milan è una delle squadre più attive e la dirigenza rossonera lavora sia in entrata che in uscita. Potrebbe esserci un colpo per reparto in questi ultimi giorni di calciomercato ma non solo con la società che lavora anche in uscita ed ora una trattativa è entrata in una fase calda ed anzi è vicinissima alla chiusura.

Il giornalista Fabrizio Romano ha sottolineato che la trattativa per il passaggio di Yunus Musah all’Atalanta è ormai in dirittura d’arrivo ed il centrocampista statunitense è cosi ad un passo dalla cessione. Il giocatore andrà cosi al club orobico per circa 25 milioni di euro anche se c’è da capire la formula.

Addio Milan, e ora chi arriva a centrocampo?

L’avventura di Musah al Milan termina cosi in anticipo, il giocatore dopo qualche anno lascia Milano e i rossoneri fanno comunque un’importante plusvalenza, l’ennesima dopo una serie di cessioni nel corso di questa stagione. Fabrizio Romano ha sottolineato che l’affare è in chiusura mentre il giornalista Gianluca Di Marzio ha rivelato che domattina ci potrebbe essere la chiusura del centrocampista.

Ora c’è da capire se Musah verrà sostituito e con chi, visto l’infortunio di Jashari è probabile un nuovo arrivo e Adrien Rabiot è il nome caldo con Allegri che spera nell’arrivo del suo pupillo.