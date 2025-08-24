Vlahovic al Milan con lo scambio: l’ultima idea di Tare

Le ultime voci di mercato vedono un possibile scambio che porterebbe Dusan Vlahovic al Milan: le indiscrezioni sull’operazione del Diavolo

Sebbene il campionato del Milan sia già iniziato a tutti gli effetti, il calciomercato continuerà ad accompagnare la quotidianità dei rossoneri per un’altra settimana.

Il club rossonero è alla ricerca di un nuovo attaccante, elemento necessario anche al netto di quanto visto in campo contro nei due ultimi match contro Bari e Cremonese. Il sono Santiago Gimenez non può bastare e Massimiliano Allegri preme per avere al più presto una pedina in più per le proprie scelte in avanti. E adesso, saltata definitivamente la pista che portava a Victor Boniface, si studiano soluzioni alternative.

Tare studia il piano: il possibile scambio avvicina Vlahovic al Milan

Tra i nomi più caldi dell’estate milanista spicca quello di Dusan Vlahovic. Il serbo è in uscita dalla Juventus ed è alla ricerca di una nuova sistemazione, magari sempre in Italia.

Allegri vedrebbe di buon occhio l’arrivo di un calciatore talentuoso e che ben conosce, motivo che porta il Diavolo ad intensificare il dialogo con i bianconeri. Stando a quanto riportato da Sport Mediaset, il DS rossonero Igli Tare avrebbe un piano ben preciso: intavolare una trattativa sulla base dello scambio tra Saelemaekers e Vlahovic. Il belga rappresenterebbe una carta utilissima per il gioco di Igor Tudor, che ha bisogno di imprevedibilità sulla fascia e che presto potrebbe perdere Nico Gonzalez. Non è la prima volta che il Milan propone un proprio calciatore alla Juventus per arrivare a Vlahovic: stando all’indiscrezione infatti, nel corso dell’estate Tare ha proposto alla Vecchia Signora altri tesserati rossoneri quali Bennacer, Thiaw e Tomori, che tuttavia non avevano convinto Comolli. Adesso Saelemaekers potrebbe essere il nome giusto per sbloccare l’arrivo di Vlahovic a Milano.