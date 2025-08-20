Vlahovic al Milan, una sola speranza: così arrivano 2 attaccanti

A 10 giorni alla fine del calciomercato, Dusan Vlahovic è ancora fermo alla Juventus: c’è solo una speranza per l’arrivo al Milan

L’attuale calciomercato estivo sarà ricordato sempre come quello dei tormentoni. Sono stati veramente tanti, alcuni dei quali finiti in maniera positiva, altri no e tra questi bisogna annoverare di sicuro il possibile passaggio al Milan di Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo sembra il nome ideale da aggiungere alla rosa di Massimiliano Allegri, ma la strada non è mai parsa davvero in discesa.

Nella prima fase del mercato, sembrava addirittura che l’ex Fiorentina potesse rescindere il suo contratto con i bianconeri, ma le cose sono andate in maniera decisamente diversa. Nonostante l’arrivo di Jonathan David e quello imminente di Randal Kolo Muani, il serbo è ancora alla Continassa e sembra voler rispettare il suo oneroso contratto.

Il Milan è a un passo da Boniface: le ultime sull’attacco

Il mercato del Milan ha subito un’accelerazione improvvisa nelle ultime ore. I rossoneri, infatti, hanno deciso di virare su Victor Boniface, una prima punta che ha fatto molto bene nelle ultime stagioni con la maglia del Bayer Leverkusen. Il centravanti non ha tenuto le medie realizzative nell’ultima stagione e ora si prepara all’addio al club tedesco.

Il Milan ha sfruttato l’opportunità e ha raggiunto rapidamente un accordo con le Aspirine in prestito con diritto di riscatto fissato a 30 milioni di euro. Sembra questa la formula in grado di accontentare tutti e ora mancano solo gli ultimi dettagli tra i rossoneri e il calciatore per arrivare all’accordo finale.

Le prossime ore potrebbero già essere quelle dello scambio di documenti, per cui il colpo è ormai in chiusura e ciò sembra chiudere le porte anche all’arrivo di Vlahovic. In realtà, però, c’è ancora una possibilità per l’arrivo del serbo.

Solo una possibilità per Vlahovic al Milan

Il Milan ha provato a lungo a trovare la quadratura del cerchio per la firma di Vlahovic. I rossoneri sono pronti a un investimento da 20-25 milioni, ma il problema è ed è sempre stato l’ingaggio della punta.

Infatti, il bomber non sembra aver intenzione di tagliarsi lo stipendio da 12 milioni di euro l’anno e la dirigenza ha fissato il tetto ingaggi a 5 milioni. L’unica possibilità è che il Milan rescinda il contratto di Origi e ceda Gimenez, ma anche in questo caso servirà uno sforzo di Vlahovic e una decurtazione dell’ingaggio per arrivare a dama.