Vlahovic-Milan, sentenza netta: “Metterebbe d’accordo tutti”

Il nome di Dusan Vlahovic piace al Milan, che continua a cercare rinforzi in attacco. L’opinione chiara sul possibile nuovo innesto rossonero

Non è più un segreto, il Milan è a caccia di un nuovo centravanti. Sebbene Marco Landucci, vice di Allegri che per il match di ieri contro il Bari ha seduto in panchina al posto del livornese squalificato, non abbia voluto approfondire i discorsi legati al mercato, le indicazioni provenienti da Igli Tare appaiono chiarissime.

Il direttore sportivo del Diavolo ha infatti parlato nel prepartita ai microfoni di Sport Mediaset, dando conferme sugli insistenti rumors legati al reparto offensivo rossonero. I nomi caldi sono quelli di Rasmus Hojlund, finito ai margini del progetto di Ruben Amorim al Manchester United, e Dusan Vlahovic, in uscita dalla Juventus.

Situazione Vlahovic: il serbo è in uscita dalla Juve, Milan alla finestra

Per quanto riguarda l’attaccante serbo la pista appare calda da qualche settimana, con il Milan pronto ad approfittare dell’attuale situazione tra il calciatore e la Juventus e ad inserirsi per un eventuale acquisto.

Vlahovic non sembra rientrare più nei piani della dirigenza della Vecchia Signora, non tanto per un discorso tecnico – il calciatore è più volte andato a segno nel corso dei test pre-stagionali – ma più per un fattore economico. Il contratto siglato con la Vecchia Signora al momento del suo passaggio in bianconero dalla Fiorentina prevedeva uno scatto stipendiale al rialzo con il passare degli, elemento che solo per la stagione 2025/26 rischia di pesare oltre 40 milioni di euro a bilancio. I numeri del classe 2000 non hanno inoltre mai pagato del tutto le aspettative della Juventus, pronta a puntare adesso su altri profili, David e Kolo Muani su tutti.

L’opinione chiara su Vlahovic: “Il suo arrivo al Milan soluzione ideale”

Ed ecco che possibilità di riunificare Dusan Vlahovic e Massimiliano Allegri a Milanello è fin da subito apparsa come una soluzione realistica. Il calciatore rimarrebbe in Serie A, campionato che conosce bene e che rientra perfettamente nelle sue corde, mentre il tecnico ritroverebbe un profilo con cui ha lavorato nella passata parentesi a Torino.

Ad intervenire sulla situazione di mercato è il giornalista Matteo Moretto, che nel corso dell’ultimo video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano ha fatto il punto sulla situazione. Queste le sue dichiarazioni in merito alla occasione di mercato per il Milan: “L’obiettivo è trovare il centravanti giusto da affiancare a Gimenez per completare il reparto. Dusan Vlahovic è il nome preferito che metterebbe d’accordo tutti, ma solo se dovesse diventare realmente un’opportunità. Ad oggi non è così per i costi dell’operazione, ma occhio sempre al nome di Vlahovic per il Milan che fino a quando avrà la possibilità di arrivare lui ci proverà”.