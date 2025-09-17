Addio Milan, l’accordo ora è ad un passo: va in Premier

Gli ultimi aggiornamenti di mercato porteranno il Milan a dover rivoluzionare le proprie mosse per il futuro: il calciatore sembra prossimo a volare in Inghilterra

Lavori in corso in casa Milan, con l’intero staff tecnico che prepara insieme alla squadra il prossimo impegno di campionato. Questo sabato i rossoneri saranno a Udine per il match delle 20:45 contro i padroni di casa dell’Udinese.

Contemporaneamente, la dirigenza del Diavolo continua a fare i conti con la finestra di mercato estiva ormai chiusa da oltre due settimane e inizia a pensare alle mosse da intraprendere durante l’inverno. Igli Tare intende mantenere il Milan un club competitivo e in grado di lottare per i posti più importanti del campionato, ma sarà soltanto il campo a dire se quanto fatto negli ultimi mesi confermerà o meno le impressioni iniziali.

Milan bloccato, c’è la Premier League sul calciatore: le ultime su un nome caldo per i rossoneri

L’idea per la sessione invernale di calciomercato pare essere quella di tornare a cercare un difensore centrale, a lungo il grande obiettivo dell’estate dei rossoneri. L’arrivo di Koni De Winter ha numericamente pareggiato la partenza di Malick Thiaw, che ha lasciato Milano per volare in Premier League.

E a proposito del campionato inglese, da Oltremanica arrivano interessanti aggiornamenti che riguardano da vicino anche il Milan, anche se soltanto di riflesso. Come riportato da CaughtOffSide infatti, il Liverpool continua ad avere difficoltà nel rinnovare il contratto di Ibrahim Konaté. Il centrale francese, il cui contratto scadrà il prossimo giugno, piace molto a Real Madrid e Chelsea e la sua permanenza in maglia Reds appare sempre meno probabile.

Per questo motivo il Liverpool sembra pronto ad affondare per Ronald Araujo: il Barcellona non chiude alle rpetendenti, fissando il prezzo per l’acquisto a 50 milioni di euro. Araujo era a più riprese finito nel mirino del Milan, pronto a puntare su un difensore esperto e di caratura internazionale per sistemare il proprio reparto arretrato, ma l’agguato da parte dei club inglesi sembra chiudere definitivamente alla possibilità.