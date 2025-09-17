Verso Uninese-Milan, Allegri punta tutto sulla nuova coppia d’attacco

A Milanello si prepara la sfida contro l’Udinese, il mister pensa a una nuova coppia d’attacco inedita: le ultime

Il Milan torna ad allenarsi per preparare la prossima giornata di campionato contro gli uomini di Runjaić. La sfida è in programma il prossimo sabato alle ore 20:45 allo Stadio Friuli. Mister Allegri non sarà in panchina a causa dell’espulsione recuperata nel match contro il Bologna.

Il tecnico, tra i primi a intravedere la possibilità di farli coesistere, immagina uno scenario tattico fluido: un 3-5-2 o un 3-4-2-1, con i due chiamati a interscambiarsi continuamente, creando superiorità numerica e scombinando le certezze delle difese avversarie.

La coppia in attacco inedita, l’idea di Allegri

Christian Pulisic e Christopher Nkunku rappresentano due volti del Milan con caratteristiche simili come tecnica raffinata, velocità, visione di gioco e quella capacità di adattarsi a contesti tattici differenti. Entrambi hanno lasciato il segno nei rispettivi club d’origine e, secondo la Gazzetta dello Sport potrebbero trovare spazio proprio contro l’Udinese.

Pulisic e Nkunku in collage
La coppia d’attacco inedita nasce dall’intuizione di poter sfruttare le loro caratteristiche complementari. Da un lato l’americano, più votato all’attacco della profondità e agli inserimenti senza palla; dall’altro il francese, capace di muoversi tra le linee, cucire il gioco e finalizzare con precisione. Un binomio che, se ben realizzato, potrebbe diventare una delle armi più interessanti del campionato.

Pulisic e Nkunku insieme per il nuovo attacco del Milan

Pulisic ha lasciato il Chelsea nell’estate 2023 per legarsi al Milan. Un percorso complesso, fatto di alti e bassi in Inghilterra, dove ha faticato a imporsi con continuità. Eppure le qualità non sono mai state messe in discussione: dribbling stretto, accelerazioni improvvise e la capacità di attaccare gli spazi lo rendono un’arma tattica preziosa.

Pulisic e Nkunku insieme per il nuovo attacco del Milan (LaPresse) SpazioMilan.it

Nkunku, invece, ha seguito una traiettoria parallela. Cresciuto in Francia, esploso con il Lipsia in Bundesliga, ha poi scelto il Chelsea, dove però la sfortuna degli infortuni ne ha limitato l’impatto. Nonostante questo, ogni volta che è stato a disposizione ha dimostrato di avere il talento necessario per incidere ad alti livelli.

Pulisic ha già dimostrato al Milan di sapersi adattare bene al calcio italiano, mentre Nkunku ha esordito contro il Bologna dimostrando già le sue ottime capacità. Se l’alchimia tattica funzionerà, Pulisic e Nkunku potrebbero trasformarsi nella sorpresa della stagione, regalando gol, assist e nuove prospettive di gioco.

