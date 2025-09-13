Milan Bologna, un unico grande dubbio per Allegri: spunta la tentazione Nkunku

Domani sera andrà in scena la sfida a San Siro tra Milan e Bologna. Allegri valuta la possibile formazione rossonera con un dubbio.
Domani sera il Milan ospiterà a San Siro il Bologna nella terza giornata di serie A. Dopo la sconfitta all’esordio davanti ai propri tifosi contro la Cremonese i rossoneri vogliono riscattarsi dinanzi al proprio pubblico e trovare cosi finalmente una vittoria. Mancherà ancora però l’infortunato Rafa Leao e c’è curiosità per l’undici che scenderà in campo.
A meno di repentini cambiamenti il tecnico vorrebbe confermare i giocatori delle prime uscite ma c’è un grande dubbio che riguarda l’altra stella rossonera oltre Leao, ovvero l’americano Christian Pulisic. Il giocatore è tornato tardi dalle Nazionali, Allegri ha detto che sta bene ma intanto si riflette sulla sua situazione.
Milan Bologna, ecco le scelte di Allegri
Per la sfida contro il Bologna il club rossonero potrebbe mettere in campo un 3-5-1-1 e il dubbio riguarda la presenza di Adrien Rabiot o Christian Pulisic dal primo minuto. In caso di presenza del francese Allegri avanzerebbe Loftus Cheek dietro Gimenez mentre altrimenti l’inglese giocherebbe nei tre di centrocampo e Pulisic affiancherebbe Gimenez.
Poi occhio anche al francese Christopher Nkunku che Allegri ha visto benissimo e non vanno escluse sorprese dell’ultim’ora, occhio quindi a queste possibili novità.