Adli Milan, l’addio ormai è imminente: ecco quanto incassano i rossoneri

Dopo diversi anni il centrocampista francese Adli lascia il Milan. La sua avventura in rossonero è ormai ai titoli di coda.

L’ultima sessione di calciomercato è stata un’autentica rivoluzione in casa Milan e il neo Ds Igli Tare ha fatto diverse manovre, sia in entrata che anche in uscita. Tanti nomi che sono arrivati alla corte di Allegri ma anche big che hanno lasciato Milanello. Anche a Settembre il mercato non è finito, il club rossonero ha ceduto Bennacer in prestito alla Dinamo Zagabria ma ora sta piazzando anche Adli.

In questa sessione di mercato Adli è stato accostato a diversi club ma alla fine è rimasto in rossonero. La sessione estiva è finita ma non in tutti i paesi ed il calciatore è ormai vicinissimo alla cessione al Milan. Il giornalista Fabrizio Romano ha raccontato alcuni dettagli dell’ormai imminente cessione di Adli, ad un passo dal club arabo dell’Al Shabab.

Mercato Milan, ancora un piccolo tesoretto per i rossoneri

Attraverso il suo canale Youtube il giornalista Fabrizio Romano ha fatto il punto sulla cessione di Adli, ecco le parole a riguardo sulla trattativa: “Nella giornata di oggi siamo in chiusura per Yacine Adli all’Al Shabab. Si tratta di un trasferimento a titolo definitivo, la cifra potrà toccare i 6-7 milioni di euro e si sta lavorando alla chiusura”.

Romano ha chiarito che da ambo le parti c’è molta cautela sul buon esito della trattativa ed occhio a ogni dettaglio visto che in casa Milan attendono novità per il trasferimento del giocatore.