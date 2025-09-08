Ultim’ora Milan, arriva la decisione di Allegri: svolta tattica per il big

In casa Milan c’è curiosità per vedere i nuovi acquisti alla ripresa ed Allegri sta lavorando già per la sfida con il Bologna.

Dopo le prime due gare di campionato il prossimo turno vedrà in campo Milan e Bologna e in quel di San Siro assisteremo al remake della sfida valida per l’ultima finale di coppa Italia. Rispetto alle prime due gare Allegri potrà contare anche sugli ultimi acquisti, il giovane Odoku che comunque difficilmente partirà titolare e poi soprattutto i francesi Adrien Rabiot e Nkunku, ultimi due colpi della rivoluzionaria campagna acquisti rossonera e c’è grande curiosità su di loro.

Milan Bologna, Allegri ha una chiara idea tattica

Nelle ultime gare Allegri ha voluto dare un’impronta chiara al suo Milan e il tecnico vuole ripartire direttamente dal 3-5-2, un modulo a lui tanto caro. L’allenatore cosi ha scelto acquisti ideali al suo gioco, in particolare il colpo last Minute Adrien Rabiot, arrivato in extremis grazie anche alla rottura con Rowe e poi De Zerbi al Marsiglia.

Se Rabiot sarà sicuramente un giocatore centrale nel centrocampo rossonero c’è da vedere cosa accadrà in attacco dove il Milan ha solo due posti e al momento diversi elementi che si giocano la titolarità. La coppia principale è composta probabilmente da Rafa Leao e Christian Pulisic, ma occhio anche ai rincalzi d’eccezione, in particolare a Santiago Gimenez e soprattutto al neo acquisto Christopher Nkunku.

Occhio Milan, e ora dove gioca Nkunku?

Negli ultimi giorni di mercato il Milan ha fatto diversi colpi e Nkunku è stato sicuramente quello più oneroso, un investimento da oltre 40 milioni di euro. Un acquisto importante ed ora sta all’allenatore rossonero rivalutarlo. Più volte l’attaccante francese ha ammesso che gli piacerebbe giocare come esterno d’attacco o eventualmente come trequartista ma al momento i piani sono ben altri.

Come riporta la Gazzetta dello Sport il giocatore sarà uno dei due attaccanti nel 3-5-2 allegriano, potrà fare la prima punta sostituendo Leao in una sorta di punta come Falso Nueve o quasi o eventualmente (e più probabilmente) la seconda punta al posto di Pulisic per dare qualità e allo stesso tempo nuove armi alla sua formazione. E quindi il Milan ha deciso di ripartire da Nkunku.

Il club ha investito molto su di lui e proverà quindi subito a lanciarlo ma la suggestione tridente è rinviata e al momento Allegri ha ben chiaro come strutturare il suo Milan.