“Allegri al Grande Fratello”, colpo di scena: la rivelazione in diretta è da non credere

Massimiliano Allegri resta uno degli uomini del momento e si parla molto del tecnico rossonero in questo momento. Alcune dichiarazioni sorprendono.

Il Milan è la squadra del momento in serie A e questo soprattutto grazie a Massimiliano Allegri che ha stravolto una squadra ed ha portato nuove motivazioni attorno al club rossonero. La vittoria contro il Napoli è stata emozionante e il clima in vista di Juve Milan è sicuramente molto interessante. Ma non c’è solo calcio e questa sera – vogliamo sottolineare – parte una nuova edizione del Grande Fratello, un’edizione molto attesa e con tante novità all’orizzonte.

Una di queste è sicuramente il ritorno come conduttrice in tv di Simona Ventura, icona televisiva del passata e ritornata in auge negli ultimi mesi. Mediaset sta promuovendo molto questo programma, ci punta tanto e nella serata di ieri la nota conduttrice è intervenuta nel programma tv Pressing e tra le tante cose ha stupito per alcune dichiarazioni su Massimiliano Allegri e Antonio Conte.

Sorpresa Allegri, le parole di Simona Ventura spiazzano tutti

Attraverso i microfoni del programma Mediaset Simona Ventura ha spiegato il suo punto di vista sul campionato e ha rivelato un curioso retroscena riguardo Allegri:

“Massimiliano Allegri è stato uno dei miei primi servizi quando faceva il giocatore e lo stesso vale per Antonio Conte. Mi piacerebbe averli entrambi al Grande Fratello, penso che si confronterebbero nella casa in maniera molto figa”.