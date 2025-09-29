Infortunio in casa Milan, Allegri ora trema: ansia in vista della Juve

Preoccupazione in casa Milan dopo la vittoria contro il Napoli e alla vigilia di un test molto importante come quello contro la Juventus.

Una bella vittoria corale e il Milan ha raggiunto Napoli e Roma in testa alla classifica di serie A. E’ stata una sfida piuttosto insidiosa ma allo stesso tempo i rossoneri possono essere felici per aver vinto un grande match e specialmente la tradizione degli ultimi anni contro il Napoli era stata tutt’altro che favorevole. Ora il Milan è primo in classifica ma testa anche alle prossime sfide.

Prima della sosta ci sarà la sfida contro la Juventus e il club rossonero necessita di una vittoria per mantenere la testa della classifica. Allegri dovrà fare i conti con alcuni problemi, in primo luogo la squalifica di Estupinan ma non solo visto che nelle ultime ore il club ha dovuto fare i conti con un altro pesante infortunio e mezza difesa rossonera sarà rivoluzionata a Torino.

Niente Juve Milan, le possibilità sono davvero minuscole

In questi minuti il difensore del Milan Fikayo Tomori ha effettuato alcuni esami e questi hanno evidenziato un risentimento muscolare all’adduttore, un piccolo problemino che costringerà molto probabilmente il centrale inglese a dover saltare la sfida contro la formazione bianconera. E si pensa già alle possibili soluzioni alternative, il club valuta alcune possibilità.

Secondo alcune indiscrezioni la prima alternativa a Tomori è il centrale belga De Winter mentre in secondo luogo c’è invece il nome del giovane Odogu, ultimo acquisto della campagna estiva rossonera.