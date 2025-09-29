Tripla firma Milan, arrivano i primi frutti per Allegri: accordo ad un passo

Il Milan è sempre più contento del lavoro di Massimiliano Allegri ed ora è pronto ad ascoltarlo, sempre di più, sul mercato.

Qualità e quantità, grande potenza e sacrificio, il Milan di Massimiliano Allegri ha messo in mostra queste e tante altre caratteristiche nel big match di San Siro contro il Napoli, vincendo una bella sfida e che può essere molto importante per il resto della stagione. Il club rossonero sembra essere pronto per provare a lottare per lo scudetto ed il merito è quasi tutto del tecnico livornese che ha ribaltato una squadra, ormai ben diversa da quella che lo scorso anno non si è neanche qualificata alle competizioni europee.

Mercato Milan, arrivano le prime richieste di Allegri

La priorità del club è ora accontentare sia i tifosi che il nuovo tecnico e dopo questi risultati appare inevitabile che il potere in squadra di Allegri sia sempre più importante. Il tecnico rossonero ha dato molto del suo essere a questo Milan e lo abbiamo visto nei minuti finali della sfida contro il Napoli, oltre mezzora in dieci uomini con la squadra pronta a tutto per portare a casa il risultato.

Un 2 a 1 importante e piuttosto interessante in chiave futura con diversi giocatori che sembrano totalmente rigenerati. Se conoscevamo tutti il rapporto tra Allegri e Rabiot e sapevamo di quanto fosse importante il suo acquisto diversa è invece la situazione per giocatori come Tomori e Pavlovic, molto deludenti nella scorsa stagione ed invece ora fondamentali nelle gerarchie del tecnico rossonero. Ed ora cosi Allegri è pronto ad essere accontentato.

Milan, pronti tre rinnovi: Tare ora è al lavoro

L’edizione odierna del Corriere dello Sport analizza la situazione di Fikayo Tomori, totalmente cambiata rispetto al passato. Negli ultimi mesi si è parlato prima di Juve e poi di Tottenham per un giocatore perennemente in uscita mentre ora la situazione è davvero ben diversa ed il calciatore, e secondo il Corriere le parti già starebbero lavorando al rinnovo di contratto con Tare che avrebbe già sondato il terreno.

Il rapporto tra Allegri e Tomori è più che saldo ed entrambe le parti sono molto soddisfatte con il tecnico che ritiene Fikayo come uno dei punti cardine del club. Per questo motivo il giocatore è ora vicino al rinnovo e il Milan è pronto a presentare un’offerta per il rinnovo fino al 2029, con opzione bonus fino al 2030 ed il club ha le idee chiare.

Tomori e non solo visto che altri due giocatori che potrebbero discutere presto il rinnovo sono Alexis Saelemaekers e Christian Pulisic, quest’ultimo trascinatore del club rossonero in questa fase del campionato.