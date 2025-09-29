Milan, Pulisic accende i sogni di San Siro: che numeri per l’attaccante

Pulisic in primo piano

A San Siro i rossoneri dominano e convincono un pubblico in delirio, conquistando tre punti e un posto in vetta.

Il Milan si è ufficialmente ripresa il posto tra le big. Il calcio che conta ritrova il Diavolo alla guida di Max Allegri che con tattica e determinazione ha vinto a San Siro contro i Campioni di Italia in carica.

Quella di ieri contro il Napoli è stata una gara senza uscita per gli azzurri, una dimostrazione di forza e di impegno che mostra una squadra in crescita e desiderosa di ambire a grandi obiettivi. Allegri però la tocca piano, nessun entusiasmo perché la strada è ancora lunga. Ma il mister ha tanti motivi per sorridere e sperare.

Il Milan ha un nuovo protagonista: Christian Pulisic

Ieri sera il Milan ha giocato da squadra, compatta e precisa. I due gol nascono da azioni corali e di gruppo, che hanno permesso ai rossoneri di chiudere il match già nel primo tempo. Protagonista su tutti Christian Pulisic.

Pulisic in campo segna una gol contro il Napoli
Il Milan ha un nuovo protagonista (La Presse) – SpazioMilan.it

É sua la rete del 2-0 che ha sancito il – quasi – definitivo scacco matto e che ha acceso definitivamente i cuori dei tifosi rossoneri. Eppure non doveva essere nemmeno in campo ieri sera, perché non era al top della forma. Secondo la Gazzetta dello Sport, la decisione di Allegri schierarlo è arrivata a poche ore della gara quando l’ultimo test ha dato esiti positivi.

Pulisic che numeri! È lui il nuovo pupillo dei tifosi rossoneri

L’attaccante statunitense, arrivato al Milan dopo stagioni alterne in Premier League, si è ritagliato un ruolo da protagonista attraverso un mix di duttilità tattica e concretezza sotto porta. I numeri parlano chiaro: 4 reti in Serie A e 2 in Coppa Italia.

Pulisc esulta in primo piano
Pulisic che numeri! È lui il nuovo pupillo dei tifosi rossoneri (La Presse) – SpazioMilan.it

É il giocatore che ha contribuito a più gol nelle ultime tre stagioni della Serie A, realizzando personalmente 27 reti e 19 assist. I numeri parlano chiaro: ieri in quasi un’ora di gioco ha segnato 1 gol e contribuito a quello di Saelemaker con un assist.

Lo statunitense non è soltanto ala pura: ha interpretato diversi ruoli in fase offensiva, offrendo profondità, rifinitura e capacità di sacrificio. Una dote che in Serie A fa la differenza, perché spesso è la disponibilità al lavoro collettivo a determinare la scelta di un titolare rispetto a un concorrente diretto. Pulisic incarna entrambe le caratteristiche: è prezioso per la squadra e un cecchino sotto porta.

