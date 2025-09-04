Allegri cambia il Milan: pronti due moduli, il tecnico ha un piano

Con il mercato terminato ora la palla passa a mister Allegri; ecco il piano tattico che ha in mente il tecnico livornese

Si è ormai concluso da giorni il calciomercato estivo, con il Milan che è stata una delle squadre più vivaci e attive tra acquisti e cessioni. Sono tantissimi i cambiamenti apportati se paragoniamo la rosa a quella della scorsa stagione. Dunque il messaggio è chiaro, i rossoneri vogliono ripartire da zero, con l’obbiettivo di tornare ad essere competitivi. Per farlo, Furlani e compagnia hanno deciso di affidare la rosa ad un usato sicuro, mister Max Allegri. Il tecnico ex Juve ha le idee chiare, ed è pronto a mostrare a tutta Italia i piani che ha in serbo.

Milan, si difende a tre! E davanti …

Sono ormai diversi i mesi in cui il nuovo tecnico rossonero sta lavorando a Milanello, e nella sua testa le idee ora sono piuttosto chiare. Ciò che è certo, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, è che vedremo il Milan difendere a 3. Questa scelta nasce dalla volontà di limitare dei cali di concentrazione di cui la difesa rossonera è soggetta da sempre, avendo l’obbiettivo , soprattutto, di diminuire notevolmente i goal subiti rispetto a quelli della scorsa stagione. Da sempre Max fa della solidità difensiva la sua più grande forza, e dunque anche quest’anno vuole ridare ai rossoneri una credibilità difensiva.

Proprio in difesa le soluzioni sono diverse; in queste prime due giornate la retroguardia rossonera è stata composta da Pavlovic, Gabbia e Tomori, ma occhio anche a De Winter che vuole ritagliarsi il suo spazio.

Appurato dunque l’utilizzo della difesa a 3, poi è da capire come si svilupperà la squadra nelle altre zone di campo, le possibilità sono due. Durante le prime due giornate abbiamo visto i rossoneri scendere in campo con il 3-5-2, rimpolpando dunque il centrocampo; ma occhio anche alla possibilità di vedere un Milan con due trequartisti (3-4-2-1) sfruttando la qualità di Nkunku e Pulisic.

Milan, 3-5-2 o 3-4-2-1? Ecco le due possibilità

Nell’arco della stagione vedremo due Milan simili ma non uguali, e tanto dipenderà dal modulo che sceglierà di utilizzare Allegri. il 3-5-2 garantirebbe ai rossoneri una maggiore muscolarità in mezzo al campo mixata alla qualità di Modric, permettendo l’utilizzo sincrono di Rabiot, di Modric e di uno tra Loftus, Fofana e Jashari. Davanti il Milan si schiererebbe con la certezza Leao affiancato da uno tra Pulisic e Gimenez.

Se però i rossoneri dovessero trovare in Nkunku una risorsa importante, allora i piani del tecnico livornese potrebbe cambiare. Qui nasce dunque l’idea di un centrocampo con solo due elementi (Rabiot e più Ricci di chiunque altro), ma con due trequartisti a sostegno di un’unica punta. Le possibilità qui son diverse, con Pulisic ed appunto Nkunku come prime soluzioni. In questo caso il ballottaggio principale si sposterebbe in attacco, con Leao e Gimenez che scalpitano per un unico posto.