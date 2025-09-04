Gimenez escluso eccellente, esplode il caso al Milan: la decisione è netta

L’attaccante Santiago Gimenez è stato il grande acquisto del calciomercato invernale per il Milan. La situazione ora è piuttosto particolare.

Dopo un esordio difficile il Milan ha vinto seppur soffrendo in quel di Lecce ed ora i rossoneri pensano al futuro. Il calciomercato è terminato con acquisti importanti ed ora il club rossonero lavora in vista dei prossimi impegni, Leao sta lavorando per recuperare in vista del primo big match contro il Bologna mentre c’è da valutare con attenzione la situazione relativa all’attaccante messicano Santiago Gimenez e ora c’è curiosità sul suo futuro.

Dal mercato al campo: Milan, situazione particolare per Santiago Gimenez

L’attaccante messicano Santiago Gimenez è stato il grande investimento del Milan durante la sessione invernale, la società ha investito oltre 35 milioni di euro per lui ma da allora sono cambiate tante cose, in primo luogo dirigenti ed allenatore. Per gran parte della sessione estiva il giocatore è stato in bilico e specialmente negli ultimi giorni si è parlato molto di mercato.

Il giocatore rossonero ha avuto alti e bassi – cosi come tutti i compagni di squadra – ma ora non sembra essere una di priorità per Allegri e per questo si è parlato molto del possibile scambio con la Roma, il last minute con Dovbyk. Alla fine il giocatore ha spinto per la permanenza ed ha ottenuto una vittoria personale ma ora dovrà dimostrare di meritare il Milan sul campo.

Due Milan per Allegri, al momento Gimenez è una ‘riserva’

Nella giornata di ieri il padre di Gimenez ha rilasciato dichiarazioni criptiche dicendosi stupito dall’atteggiamento riservato al figlio. E’ strano che una società attenta agli investimenti come il Milan dia in prestito un attaccante pagato 35 milioni solo 6 mesi prima, è questo il senso delle sue dichiarazioni ma a quanto pare molto emerge da Allegri che preferirebbe al momento un altro tipo di attaccante.

E difatti è cosi, il Milan sta nascendo e al momento Allegri pensa a due formazioni ed in entrambe Gimenez parte dalla panchina. Se nel 3-5-2 ormai in molti hanno intuito che il tecnico punta sulla coppia d’attacco Pulisic e Leao con Nkunku pronto ad entrare, ma l’allenatore rossonero pensa anche ad un cambio modulo e quindi occhio.

Come riporta la Gazzetta dello Sport si valuta anche il possibile cambio modulo al 3-4-2-1 ed in quel caso l’allenatore potrebbe utilizzare la coppia composta da Pulisic e Nkunku (con Saelemaekers come alternativa) alle spalle di Leao mentre Gimenez viene visto solo come un’alternativa e sta al giocatore messicano convincere l’attaccante. E non sarà semplice.