Allegri fa fuori il big, colpo di scena: l’annuncio in diretta non lascia dubbi

L’arrivo di Rabiot cambia le gerarchia a centrocampo, e l’ex rossonero non ha dubbi “A farne le spese può essere il top player…”

L’inizio di stagione dei rossoneri si spartisce la tra clamorosa sconfitta contro la Cremonese e la ben più convincente vittoria in Salento contro il Lecce. Servirà dunque ancora del tempo per dare una valutazione più chiara sull’avvio del nuovo ciclo condotto da Allegri. Ciò che è certo è che dal mercato sono arrivati colpi importanti, Rabiot per ultimo, e ora a centrocampo c’è un intenso traffico. Durante una trasmissione, un ex rossonero ha espresso il proprio pensiero, dicendo come, ad avere poco minutaggio, potrebbe essere clamorosamente Modric.

Milan, l’ex rossonero è sicuro: “Modric finirà come Pirlo, ad Allegri non piace…”

Il colpo tanto richiesto da Max Allegri alla fine è arrivato. Sarà dunque Adrien Rabiot il perno del centrocampo rossonero, con gli altri profili in mediana che rischiano così di ritagliarsi un minor spazio. Per Antonio Cassano chi soffrirà maggiormente l’arrivo del francese potrebbe essere addirittura Luka Modric, profilo , secondo il suo parere, non pienamente nei gusti di Massimiliano Allegri.

Il barese, durante la trasmissione ‘Viva el Futbol’, ha espresso questo suo pensiero: “Rabiot è un uomo di Allegri, ed il mister pur di farlo giocare potrebbe anche mettere fuori Modric, perchè ne è capace…”. Cassano ha poi continuato dicendo : “Modric è quel genere di giocatore che a lui non piace. Con Pirlo ce lo ricordiamo tutti quello che era successo”.

Dunque l’ex Milan, in passato anche allenato da Allegri, ha avvisato il popolo rossonero e ora sarà solo il campo a dirci se le sue previsioni si tramuteranno in realtà.