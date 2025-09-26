Allegri ha cambiato il Milan: svelato il retroscena sugli allenamenti

Il Milan in queste prime partite ha trovato forza ed entusiasmo e, dietro a questi risultati, c’è la mano del nuovo tecnico, Allegri

Quello che stiamo vedendo in quest’inizio di campionato ha dell’incredibile. Infatti, dopo l’esordio deludente, in cui il Milan ha perso in casa contro la Cremonese, i rossoneri hanno completamente ribaltando il trend, dando seguito ad una serie di vittorie più che convincenti. A colpire non sono tanto i risultati a stupire, ma piuttosto la determinazione e le prestazioni con cui quest’ultimi arrivano.

Le ultime gare dei rossoneri sono state eccellenti sotto tutti i punti di vista: da una ritrovata solidità difensiva ad un’intensità costante, in cui spiccano i centrocampisti, sempre impegnati nella manovra offensiva. Qualcuno potrebbe dedurre che tutto questo sia merito del mercato, dato che alcuni dei giocatori più importanti di quest’inizio sono delle new entry (basti pensare a Rabiot e a sua maestà Luka Modric) ma gli osservatori più attenti noteranno che l’influenza di Allegri è stata decisiva. A conferma di questa sensazione, sono arrivate delle indiscrezioni dalla stampa che sottolineano il grande lavoro dell’ex tecnico della Juventus.

Da Milanello non c’è dubbio sull’impatto di Allegri, ecco il suo impatto sul Milan

Per riprendere quello che scrivevamo prima, il noto giornalista di Sky Sport 24, Peppe Di Stefano, inviato al centro sportivo di Milanello, si è espresso nettamente sul lavoro di Allegri durante questi primi mesi al Milan. Di seguito riportiamo le parole del giornalista: “Il Milan è stato totalmente ribaltato da Max Allegri. Il tecnico ha cambiato il ritmo a Milanello e soprattutto in campo, ridando delle certezze. Ha semplificato il mondo Milan”

Continua così il giocatore sul lavoro di Allegri: “È tornata una cultura del lavoro che sembrava persa. Alla fine i risultati sono arrivati subito: quello che fa più felice il mondo Milan non sono le cinque vittorie in stagione ma che la squadra ha ripreso consapevolezza di quello che era“.

Il giornalista continua svelando un dettaglio importante dei primi allenamenti di Allegri

“Allegri è il leader massimo a Milanello: decide e comanda lui. Un aneddoto, al primo allenamento del primo giorno di raduno, ha riunito la squadra e tutti i dipendenti di Milanello e disse: “Io sono il primo a ridere e scherzare ma vi chiedo serietà durante gli allenamenti, massima puntualità e sudare la maglia anche in allenamento”.

Delle parole che non lasciano scampo ad equivoci. Al netto del mercato stellare, il Milan, con Allegri, ha ritrovato entusiasmo, passione e dedizione. A prescindere da come andrà il resto della stagione, già si può dire che, Massimiliano Allegri, ha ridato al Diavolo tutti i grandi principi tipici delle grandi squadre.