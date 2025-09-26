Milan-Napoli, entusiasmo rossonero: che risposta dei tifosi

Irrefrenabile l’entusiasmo in Casa Milan, la formula Allegri funziona: contro il Napoli San Siro si appresta a diventare una bolgia

Sono bastate quattro partite in campionato (e i due impegni in Coppa Italia) a cancellare l’ultima stagione del Milan. Dopo mille cambiamenti, non solo tattici, i rossoneri sembrano aver trovato finalmente una loro quadra. A prescindere da quelli che saranno gli esiti della partita contro il Napoli, campione in carica, il Diavolo ha ritrovato quell’entusiasmo che ormai sembrava essere un lontano ricordo.

E’ bastato l’arrivo di Igli Tare, in dirigenza, e di Massimiliano Allegri, in panchina, a ridare equilibrio e stabilità ad una squadra che, fino a pochi mesi fa, naufragava senza meta. Un nuovo approccio che non è sfuggito ai tifosi, che dopo aver contestato lungamente la società, sono tornati a far sentire la loro voce con grande trasporto e passione.

Milan, contro il Napoli San Siro sarà soldout

I dati confermano il rilancio dei rossoneri. Da inizio campionato i tifosi hanno sempre riempito lo stadio, e la partita contro il Napoli sarà un ulteriore conferma di ciò. Per il match si stima che siano stati venduti 72 mila biglietti, compresi gli abbonamenti.

Inutile dire che la gara contro il Napoli sarà un crocevia fondamentale per la stagione del Diavolo. Gli uomini di Allegri affronteranno il primo big match della stagione e, in caso di vittoria, potrebbero dare un segnale importante alla Serie A. Aspettando quello che ci dirà il campo, il Milan può già dire di aver ritrovato il calore dei suoi tifosi.