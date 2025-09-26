Hojlund, frecciatina al Milan? Tutte le parole

In attesa della sfida tra Milan e Napoli, Rasmus Hojlund ha rilasciato delle dichiarazioni al veleno nei confronti dei rossoneri

Quella di domenica sera tra Milan e Napoli non sarà una gara qualunque, si scontreranno le due squadre più convincenti dell’inizio del campionato, si sfideranno i due allenatori più vincenti degli ultimi anni, Allegri e Conte (11 scudetti in due negli ultimi 15 anni), in quella che si prospetta una gara scudetto anticipata.

In questo contesto già di per sé affascinante, si inserisce anche la presenza di Rasmus Hojlund. Il nuovo attaccante del Napoli si troverà di fronte al Milan, una delle squadre più interessate al giocatore nell’ultima sessione di calciomercato. L’ex Manchester United infatti è stato a lungo una delle prime scelte in attacco per la dirigenza rossonera, che alla fine ha virato su Nkunku. A tal proposito è stato intervistato dalla Repubblica e, tra le altre cose, ha parlato anche del suo passato.

Hojlund infiamma Milan Napoli, le dichiarazioni non lasciano scampo

Riportiamo di seguito l’intervista rilasciata dall’attaccante danese al noto quotidiano. “Domenica c’è il Milan, che in estate l’ha inseguita a lungo“

“So solamente che sono felice dove sono: qui a Napoli”.

Che sfida sarà a San Siro?

“Molto importante: affronteremo una squadra davvero forte, che sembra stia giocando bene con il suo nuovo allenatore. Ma andremo lì per cercare di ottenere il massimo. Scendere in campo con lo scudetto sulla maglia è una responsabilità, oltre che un privilegio”.