Allegri-Rabiot, la rivelazione: “Mi ha chiamato tutta l’estate”

Ha del clamoroso il retroscena svelato da Adrien Rabiot: ecco come il centrocampista può cambiare il Milan di Allegri

Ad Adrien Rabiot sono bastate poche partire con la maglia rossonera per far innamorare i tifosi. Il centrocampista francese si è inserito fin da subito nei meccanismi di Allegri, confermando la grande intesa che lega i due fin dai tempi della Juventus. Oltre al legame umano, il nuovo tecnico dei rossoneri, considera Rabiot una pedina fondamentale all’interno del suo scacchiere tattico, capace di dare gamba al centrocampo ma allo stesso tempo di alzare il tasso tecnico delle giocate.

Motivo per cui i rossoneri hanno colto al balzo la rottura tra Rabiot e il Marsiglia, che ha aperto definitivamente le porte ad un suo trasferimento. Intanto il centrocampista ha immediatamente trovato confidenza con l’ambiente e, nelle prime due partite, ha dato un contributo significativo per i tre punti finali. Tanto che è riuscito subito a guadagnarsi la titolarità dimostrando, ancora una volta, il suo valore.

Rabiot è già innamorato del Milan: ecco le dichiarazioni

Il centrocampista è stato intervistato da Claudio Raimondi durante un incontro con i tifosi rossoneri al Flag Ship Store in via Dante, a Milano. Un’esperienza non scontata, che testimonia la volontà di Rabiot di entrare nel cuore dei suoi tifosi, sia nel campo ma anche fuori, come dimostra la sua ultima apparizione, a stretto contatto con il calore del pubblico. Nell’occasione ha rilasciato anche questa preziosa intervista, qui di seguito riportata.

Soltanto tre partite e sei già l’idolo dei tifosi

“Tutto questo mi piace, il rapporto con i tifosi è molto importante. È vero che sono arrivato da poco, ho già fatto tre partite. Abbiamo vinto, c’è entusiasmo, la gente è contenta e mi fa piacere”.

Rabiot inedito, le parole su Allegri faranno contenti i tifosi

Tutta la tua esperienza l’hai messa subito a servizio della squadra

“Come ho detto prima conosco bene il mister, tutto lo staff, il modo di lavorare, di pensare, la mentalità dello staff. Quindi è stato abbastanza facile inserirmi in questo gruppo. Poi è vero che a livello fisico non ero pronto perché prima del Bologna non avevo giocato una partita per un mese quasi, ma c’era tanta voglia, entusiasmo, poi sto continuando a lavorare bene per ritrovare la forma. Sto bene ma ovviamente posso ancora migliorare. Tutto bello, sono molto contento di quello che è successo e sta succedendo”.

In cosa è cambiato Allegri? Anche il vostro rapporto?

“Abbiamo lo stesso rapporto, anche dopo la Juve ci siamo sentiti. Lui è uno che è molto legato alla gente, ai suoi giocatori, e quindi ci siamo sentiti anche fuori. Poi è vero che mi ha chiamato tutta l’estate. Ci siamo parlati più di una volta, poi quando è successo quello che è successo a Marsiglia mi ha richiamato subito per dirmi di venire qua. Ma già prima voleva farmi venire qua a Milan“.