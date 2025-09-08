Allegri si gode il Nazionale: la rinascita fa sognare il Milan, il titolare è una vera certezza

Allegri Saelemaekers

Gli impegni con le Nazionali hanno dato una nuova e interessante certezza al Milan di Massimiliano Allegri, un jolly davvero fondamentale.

Allegri lavora con gli uomini a disposizione in vista del prossimo impegno di serie A contro il Bologna, uno dei primi grandi match di questa nuova e interessante stagione. I rossoneri lavorano senza sosta mentre altri sono invece impegnati con la Nazionale e il tecnico rossonero – cosi come i tifosi – possono sorridere per un’ottima notizia.

Tra le varie Nazionali una delle squadre che si è messa in mostra è il Belgio di Rudi Garcia, protagonista con un netto 6 a 0 sul Kazakistan. Doppietta di De Bruyne e tante belle indicazioni ma anche il Milan può sorridere per l’ennesima bella prova di Alexis Saelemaekers, tra i migliori in questa prima parte di stagione.

Il Milan si coccola Saelemaekers, il belga sugli scudi

Saelemaekers è diventato una certezza sia del Milan che del Belgio e il giocatore è stato tra i migliori nella prova con la Nazionale ed ha fatto cosi due assist con la maglia della Nazionale belga. Il jolly sta risultando fondamentale sia per Allegri che per Rudi Garcia e il giocatore è un jolly che può fare bene ovunque, una grande notizia per Allegri.

Allegri Saelemaekers
Il Milan si coccola Saelemaekers, il belga sugli scudi

Il giocatore può giocare come esterno ma in emergenza anche come interno nel 3-5-2 di Allegri e per questo risulta essere un giocatore fondamentale nelle rotazioni del club rossonero.

