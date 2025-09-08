Allegri si gode il Nazionale: la rinascita fa sognare il Milan, il titolare è una vera certezza

Gli impegni con le Nazionali hanno dato una nuova e interessante certezza al Milan di Massimiliano Allegri, un jolly davvero fondamentale.

Allegri lavora con gli uomini a disposizione in vista del prossimo impegno di serie A contro il Bologna, uno dei primi grandi match di questa nuova e interessante stagione. I rossoneri lavorano senza sosta mentre altri sono invece impegnati con la Nazionale e il tecnico rossonero – cosi come i tifosi – possono sorridere per un’ottima notizia.

Tra le varie Nazionali una delle squadre che si è messa in mostra è il Belgio di Rudi Garcia, protagonista con un netto 6 a 0 sul Kazakistan. Doppietta di De Bruyne e tante belle indicazioni ma anche il Milan può sorridere per l’ennesima bella prova di Alexis Saelemaekers, tra i migliori in questa prima parte di stagione.

Il Milan si coccola Saelemaekers, il belga sugli scudi

Saelemaekers è diventato una certezza sia del Milan che del Belgio e il giocatore è stato tra i migliori nella prova con la Nazionale ed ha fatto cosi due assist con la maglia della Nazionale belga. Il jolly sta risultando fondamentale sia per Allegri che per Rudi Garcia e il giocatore è un jolly che può fare bene ovunque, una grande notizia per Allegri.

Il giocatore può giocare come esterno ma in emergenza anche come interno nel 3-5-2 di Allegri e per questo risulta essere un giocatore fondamentale nelle rotazioni del club rossonero.