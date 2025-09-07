Boom Milan, dalla Spagna sono sicuri: l’obiettivo di Tare

acrifIl Milan guarda già al calciomercato invernale, con un obiettivo del direttore sportivo Igli Tare che appare già deciso

Messo in archivio il calciomercato estivo, per i club europei è il momento di fare le dovute valutazioni su quanto messo in atto nel corso degli ultimi mesi. La pausa per i match internazionali è il momento ideale per guardarsi indietro e verificare su tutti gli obiettivi prefissati per il mercato sono stati raggiunti o meno.

Valutazioni che riguardano anche il Milan, che in un’estate di rivoluzione sotto la spinta del nuovo direttore sportivo Igli Tare e del nuovo allenatore Massimiliano Allegri intendeva muoversi con cura sia per portare a Milano nuovi innesti validi, sia per trovare una nuova collocazione agli esuberi presenti in rosa.

Tante cessioni, manca ancora qualcosa in avanti: che mercato ha vissuto il Milan

I grandi cambiamenti in dirigenza e l’arrivo di un nuovo staff tecnico necessitavano indubbiamente grandi movimenti nel corso della sessione di mercato che si è appena conclusa.

Dopo aver sacrificato Tijjani Reijnders, accasatosi al Manchester City dopo un’annata da assoluto protagonista in maglia rossonera, il centrocampo ha visto l’arrivo di diversi nuovi volti dotati di caratteristiche differenti tra loro. Ed ecco che a Milano sono arrivati calciatori pronti al salto di qualità come Ardon Jashari e Samuele Ricci, nonché calciatori al ritorno in Serie A come Adrien Rabiot e campioni senza tempo come Luka Modric. Diverse inoltre le cessioni ufficializzate negli ultimi mesi, con il DS Tare che è riuscito a trovare una sistemazione a quasi tutti i calciatori esclusi dal progetto tecnico di Allegri.

Mosse in attacco in vista di gennaio: il Milan pesca in Spagna

Un reparto che non sembra aver trovato pesanti migliramenti per come ci si aspettava inizialmente è l’attacco. Salutati Luka Jovic, il cui contratto è scaduto a fine giugno, e Tammy Abraham, rientrato alla Roma dopo il prestito in rossonero e poi trasferitosi al Besiktas, il Diavolo aveva bisogno di rinforzi da affiancare a Santiago Gimenez, a sua volta a lungo coinvolto in un possibile scambio con Artem Dovbyk.

Il solo Nkunku, arrivato dal Chelsea alle battute finali del mercato, non sembra numericamente bastare: la dirigenza milanista pensa dunque già alle possibili mosse da mettere in atto a gennaio. Secondo diversi portali che riportano fonti vicine al Siviglia, i rossoneri sarebbero sulle tracce di Ruben Vargas. Classe 1998, lo svizzero agisce principalmente da esterno destro ma può essere impiegato anche da seconda punta. Ruben Vargas non andrebbe dunque a riempire la casella attualmente vacante del co-titolare in alternanza con Gimenez, ma rappresenterebbe un prezioso elemento da impiegare su un reparto che necessita rinforzi. Il Milan sarebbe disposto ad offrire 18 milioni di euro per portarsi a casa Ruben Vargas: servirà capire se il Siviglia intenderà aprire alla cessione e se al contempo il Diavolo preferirà o meno puntare prima su un nuovo centravanti, vera necessità per l’attacco di mister Allegri.