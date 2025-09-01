Calciomercato, doccia fredda per il Milan: nuovo colpo di scena

Nuovo colpo di scena sul mercato del Milan: arriva una doccia fredda per il club rossonero, che sta lavorando all’operazione last minute

Ad Allegri non ha convinto Santi Gimenez nel corso dell’estate e infatti il Milan sta cercando di cederlo. A gennaio scorso è stato fatto un investimento importante, quindi svenderlo non è una possibilità. La dirigenza, dunque, si è attivata per l’arrivo di Artem Dovbyk dalla Roma, che pure non ha convinto Gian Piero Gasperini. L’ipotesi di uno scambio, trapelata negli ultimi giorni, non è fin qui divenuta realtà.

In stand by lo scambio Gimenez-Dovbyk tra Milan e Roma

Secondo quanto riferito da Sky Sport, non è ancora stata trovata l’intesa tra Milan e Roma per lo scambio che porterebbe Gimenez in giallorosso e Dovbyk in rossonero. L’affare ha raggiunto una fase di stallo. La difficoltà rientrerebbe nelle cifre dei riscatti. Non resta che attendere, anche se il tempo è poco.

A breve terminerà un mercato che ha visto il Milan effettuare grandi cambiamenti. L’arrivo di Adrien Rabiot aggiusta un po’ il centrocampo, che ha visto arrivare giocatori importanti, ma non mezzali d’inserimento ideali per il gioco di Allegri.