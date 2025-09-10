Calciomercato Milan, affare fatto: annuncio in arrivo

Altra operazione di mercato finalizzata dal Milan nelle ultime ore: arrivano conferme sulla fumata bianca, ufficialità a breve

Nonostante la chiusura della sessione estiva di calciomercato, terminata lo scorso lunedì 1 settembre, proseguono le operazioni di mercato del Milan. La nuova dirigenza capeggiata dal direttore sportivo Igli Tare ha dimostrato di avere ottime capacità sul fronte del mercato in uscita, trovando la giusta collocazione per i calciatori esclusi dal progetto tecnico di Massimiliano Allegri.

È proprio dalle cessioni che il Diavolo ha avuto modo di finanziare il proprio mercato. Nonostante la mancata partecipazione alle competizioni europee per la stagione 2025/26, fattore non indifferente soprattutto dal punto di vista finanziario, il Milan ha incassato ingenti somme dal mercato in uscita, modificando al contempo la struttura della rosa.

Altra cessione per il Milan: fumata bianca in arrivo

Dopo un’estate rovente sotto il punto di vista delle cessioni, il lavoro di Igli Tare e del suo staff non sembra essere finito qui. Il Milan è infatti ormai prossimo all’ufficializzazione del trasferimento in uscita di un calciatore finito ai margini del progetto rossonero: Yacine Adli.

Dopo una stagione positiva passata alla Fiorentina, il club toscano ha deciso di non esercitare l’opzione di riscatto per il francese, che è dunque tornato a Milano. All’arrivo di Massimiliano Allegri come nuovo tecnico del Diavolo tuttavia la sua posizione non è cambiata: il tecnico livornese ha infatti deciso di escludere Adli dai convocati per il ritiro pre-campionato. Una mossa eloquente, che ha di fatto trasformato il calciatore in un esubero. Dopo diverse settimane passate ad allenarsi con il Milan Futuro, per Adli arriva la chance di rilanciarsi altrove: sembra ormai fatta per il suo trasferimento all’Al Shabab. Come riportato da Fabrizio Romano infatti, il calciatore avrebbe firmato il contratto che lo legherà alla compagine saudita: al Milan andranno complessivamente 7 milioni di euro, bonus inclusi.

Non solo Adli: il mercato saudita strizza l’occhio alle casse del Milan

La cessione di Yacine Adli porterà dunque un ulteriore tesoretto nelle casse del club rossonero. Secondo le decisioni prese da dirigenza e staff tecnico, il francese non era una pedina da rimpiazzare e il suo trasferimento non può essere altro che una nota positiva, perlomeno sotto il punto di vista economico.

La presenza di un mercato estero ancora aperto, nello specifico quello saudita, consente ai club europei di poter operare con le ultime cessioni. Ed è proprio dalla Saudi Pro League che arriva una notizia che fa sorridere il Milan: è fatta per il trasferimento di Jan-Carlo Simic dall’Anderlecht all’Al Ittihad. L’operazione porterà circa 4 milioni di euro nelle casse del Milan, che aveva inserito una percentuale del 20% sulla futura rivendita del calciatore nell’accordo siglato con il club belga nell’estate 2024.