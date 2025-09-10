Milan, Allegri ha già lasciato l’impronta: il dato che nessuno si aspettava

Dati alla mano, il Milan guida una speciale classifica tra le squadre di serie A: dopo due giornate c’è già un “primato” da difendere

Un inizio di campionato in chiaro scusa per i rossoneri. Il ritorno di Max Allegri sulla panchina rossonera, non è stato dei migliori. La debacle casalinga con la neopromossa Cremonese, autrice di un roboante inizio di stagione, ha evidenziato tutte le difficoltà già viste e digerite dalla tifoseria rossonera nella passata stagione. Poi la gara al Via del Mare, la vittoria di Lecce ha calmato le acque, fatto respirare la tifoseria e permesso ad Allegri di vivere la sosta nazionale con qualche certezza in più.



Rimangono ancora tanti i dubbi per i rossoneri, in primis nel modulo, con un mercato iniziato con l’intento di assemblare un 4-3-3, modulo poi trasformatosi in un più Allegriano 3-5-2. Dubbi sul reparto offensivo, con un Gimenez che è rimasto a lungo sull’uscio della porta, e la mancanza ancora oggi di un’alternativa al messicano per il vertice offensivo. E poi la mediana, dove oggi l’unica certezza sembra essere la presenza di Luka Modric. Nel caos generale, c’è comunque un dato che fa sorridere i tifosi. In questo inizio di campionato il Milan si è guadagnato un primato non indifferente.

Il dato sulla tenuta difensiva dei rossoneri è incredibile: si vede già la mano di Allegri

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, dopo le prime due giornate, nonostante la sconfitta all’esordio, il Milan ha concesso soltanto 11 tiri totali. Questo è il dato più basso tra le 20 squadre di Serie A. L’Inter ne ha concesso quasi il doppio (21), mentre il Napoli 17. Il Bologna invece, prossimo avversario del diavolo, addirittura 27.

Oltre a ciò, dopo le prime due giornate, il Milan si posizione in cima alla lista come squadra che concede meno expected goals alle avversarie, 0.5 a partita. Ovviamente parliamo di un’analisi che verte soltanto sulle prime due giornate di campionato, nelle quali il Milan ha affrontato Cremonese e Lecce, ma per qualcuno il dato sulla tenuta difensiva rossonera è già un indizio di quello che sarà il nuovo corso di Massimiliano Allegri.