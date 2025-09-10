Milan Bologna, Allegri può sorridere grazie all’attaccante: il segnale è chiaro

In vista della delicata sfida contro il Bologna di Italiano, Max Allegri potrebbe avere una freccia in più nel suo arco: l’attaccante risponde presente

Il Milan di Max Allegri continua a mostrare segnali di un cantiere aperto. La battuta d’arresto contro la Cremonese ha messo in evidenza alcune lacune nella rosa, suscitando interrogativi sulla gestione del mercato estivo, solo parzialmente attenuati dal successo a Lecce e dagli arrivi last-minute di Nkunku e del giovane Odogu.

Dopo il ko di San Siro, Allegri ha sottolineato la necessità di essere più reattivi in situazioni di pericolo: i rossoneri, infatti, sono stati puniti in area prima da Baschirotto e poi da Bonazzoli, nonostante la superiorità numerica. L’allenatore sa che per far decollare il nuovo Milan sarà fondamentale correggere questi dettagli difensivi e trovare maggiore equilibrio tra fase offensiva e protezione della porta. Proprio per migliorare il rendimento nelle due aree, Allegri sta pensando a dei cambiamenti radicali.

Verso Milan-Bologna, Gimenez in gol con il Messico: Allegri ritrova il centravanti

L’avventura di Santiago Gimenez con il Milan è iniziata già in salita: pochi giorni dopo la sua firma era arrivata l’eliminazione dalla Champions proprio contro la sua ex squadra. Nei 5 mesi successivi, il Bebote è stato progressivamente panchinato a favore di Abraham o Jovic, segnando comunque cinque reti. Durante l’estate poi il Milan ha inseguito a lungo un centravanti che potesse prendere il suo posto, dimostrando la non piena fiducia nelle qualità del messicano.

Nelle prime due partite, complice anche la sfortuna (2 reti annullate per fuorigioco) è rimasto a secco ma la sosta per le nazionali potrebbe averli rivitalizzato: Gimenez ha infatti siglato la rete decisiva con cui il Messico ha riagguantato nel finale la Corea del Sud. Con Nkunku non ancora al 100%, Santi Gimenez potrebbe avere una nuova chance per conquistare Allegri.