“Cardinale vende il Milan”, colpo di scena rossonero: l’annuncio lascia increduli

Importanti novità in casa Milan e nelle ultime ore è arrivato un clamoroso annuncio riguardo il club rossonero. Ecco le ultime.

Gli ultimi anni del Milan non sono stati facili, tra cambi sia di proprietà che di dirigenza ed il club rossonero è apparso in un costante limbo difficile da affrontare. La società ha affrontato una campagna particolare e ha venduto alcuni elementi importanti; il clima attorno alla proprietà è però rimasto abbastanza netto.

Negli ultimi mesi abbiamo visto diverse contestazioni sia nei confronti di Furlani che in quelle di Cardinale e il rapporto tra proprietà e tifosi è al momento ai minimi termini. Nelle ultime ore sono però arrivate interessanti dichiarazioni, parole che potrebbero sicuramente cambiare il futuro presente e prossimo della società rossonera. Ne ha parlato il giornalista Carlo Pellegatti.

Sorpresa Milan, annuncio sul futuro del club

Attraverso il canale Youtube il giornalista Carlo Pellegatti ha parlato di una clamorosa indiscrezione che riguardo il futuro della società rossonera: “Gerry Cardinale sta cercando una soluzione a lungo termine e si tratta della famiglia Steinbrenner, uno dei maggiori finanziatori di RedBird. Cardinale sta lavorando affinchè i nuovi proprietari del Milan diventino gli Steinbrenner, famiglia che detiene anche la proprietà dei New York Yankees”, ha chiarito il giornalista e parliamo di una ricchissima proprietà.

Un annuncio importante ed il club ha poi chiarito: “Questi passaggi di proprietà porterebbe a orizzonti e risultati straordinari per il futuro del Milan, non più un fondo ma una famiglia molto ambiziosa”.

