Tik Tok Leao, è ansia per Milan Bologna: Allegri attende il responso

Grande attesa in vista del big match di San Siro tra Milan e Bologna. Occhio però alla situazione dell’attacco rossonero.

Pochi giorni e si riparte, il campionato torna con diversi match importanti e tra questi c’è la sfida di San Siro tra Milan e Bologna. I rossoneri hanno cominciato la stagione con una clamorosa sconfitta contro la Cremonese e la prima in casa non è stata positiva, cosi il Milan vuole la prima vittoria davanti al suo pubblico e lo vuole nel remake della finale di Coppa Italia.

Ma in casa Milan c’è grande attesa per la sfida e occhio anche alla situazione attacco con il club che attende con fiducia la situazione relativa all’attaccante portoghese Rafa Leao. Il giocatore sta lavorando duramente per infortunio e la sua presenza domenica è tutt’altro che certa, specialmente dal primo minuto.

Milan Leao, sono giorni decisivi per l’attaccante

Ci sono 4 giorni e 4 allenamenti per valutare le sue condizioni e poi Allegri deciderà se Leao possa essere a disposizione o meno per il big match contro la squadra di Italiano. Un dubbio fino alla fine anche se al momento appare improbabile vedere il calciatore portoghese dal primo minuto.

A differenza di Leao Nkunku si è invece allenato con il gruppo e al momento sembra esserci fiducia per vedere il giocatore dal primo minuto, c’è ballottaggio tra il francese e Gimenez per affiancare Pulisic nella coppia d’attacco rossonera.