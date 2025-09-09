Milan Bologna, Allegri ora è nei guai: due big a forte rischio

C’è grande attesa per il match del prossimo weekend tra Milan e Bologna. Non ci sono però buone notizie per Massimiliano Allegri.

La terza giornata di serie A vede diversi match di campionato molto interessanti e tra questi c’è sicuramente la sfida in programma a San Siro tra il Milan di Massimiliano Allegri e il Bologna, remake del club rossonero dopo la finale di Coppa Italia, persa nei scorsi mesi. I tifosi rossoneri sperano ci possa essere una reazione immediata.

I primi due turni di campionato hanno visto alti e bassi per il club milanese, una sconfitta all’esordio ed una vittoria – seppur abbastanza sofferta – al Via del Mare di Lecce. E ora c’è una sfida molto interessante ma allo stesso tempo Allegri è alle prese con una piccola emergenza per quel che riguarda in attacco dove rischia di ritrovarsi con gli uomini contati.

Infortuni Milan, svelata la verità su Leao

Come riportano i colleghi di Sky Sport l’attaccante portoghese Rafa Leao e il francese Nkunku si sono allenati a parte e la loro presenza contro il club felsineo è tutt’altro che certa, anzi specialmente per il portoghese appare al momento a forte rischio.

Si valutano alternative ma prende piede cosi la possibilità di vedere dal primo minuto la coppia composta da Christian Pulisic e dal bomber messicano Santiago Gimenez, a caccia del primo gol stagionale in campionato.