Calciomercato Milan, assalto al gioiello italiano: è la grande sorpresa di questa Serie A

Anche il Milan è piombato sul giovane talento italiano. In questa prima parte di Serie A il gioiellino azzurro ha davvero lasciato tutti a bocca aperta.

Seppur l’attuale priorità in casa Milan sia il campo, con la sfida di domenica contro il Napoli che può già dire molto sulla corsa Scudetto, i rossoneri non trascurano neanche il calciomercato. La sessione estiva si è chiusa da neanche un mese, ma il Diavolo pensa già al futuro e a rafforzare l’organico in vista dei prossimi mesi e delle prossime stagioni.

La dirigenza ha già messo sul taccuino diversi nomi, tra vecchie fiamme e giovani prospetti. Per quanto riguarda la linea verde, c’è un profilo che in queste ultime settimane ha stuzzicato parecchio il Milan. Sul giocatore ci sono già molte squadre, ma i rossoneri vogliono battere la concorrenza.

Milan, interesse concreto per Palestra: l’Atalanta non vuole venderlo

C’è un giocatore che più di altri sta stupendo in queste prime settimane di campionato: Marco Palestra. L’esterno classe 2005, al Cagliari in prestito dell’Atalanta, sta convincendo tutti in questa avvio di stagione. Il giovane 20enne sta arando la fascia destra, con la Serie A che sembra aver scoperto uno dei suoi talenti più promettenti.

La sensazione è che l’Atalanta abbia sfornato il suo ennesimo gioiello, che in Sardegna sta crescendo giornata dopo giornata. Secondo quanto riportato da TMW, Palestra è finito nel mirino di Juventus, Milan e Roma. Sono tanti i club italiani sulle sue tracce, ma al momento l’Atalanta non sembra intenzionate a cedere il suo talento.

Il club bergamasco è pronto a riportare Palestra alla base, per poi valorizzarlo come già fatto con molti altri giocatori negli scorsi anni. Davanti ad un’offerta irrinunciabile, però, l’Atalanta potrebbe sacrificare il classe 2005. Il Milan sembra essere molto interessato al giocatore, anche se bisognerà capire fino a quanto sarà disposto a spingersi per portare il giovane esterno destro in rossonero.