Mercato Milan, il grande obiettivo è tutt’altro che sfumato: già pronto un nuovo assalto

Il Milan continua a pensare ad uno dei suoi più grandi obiettivi della passata sessione di mercato. Nei piani del club rossonero c’è già l’idea di un nuovo affondo.

La stagione del Milan sta decisamente entrando nel vivo, con le prossime settimane che diranno molto sulle reali ambizioni rossonere. Dopo una serie di prestazioni convincenti e concluse con una vittorie, con avversari comunque alla portata, ora per il Diavolo sono in arrivo i primi veri big match. Domenica sera a San Siro arriverà il Napoli di Antonio Conte, in una sfida che profuma già di Scudetto (ma non on ditelo a Rabiot).

I ragazzi di Max Allegri sono, dunque, concentrati sulle prossime sfide, nelle quali si proverà a tenere alta l’asticella. In questi ultimi giorni, la società ha, invece, la testa sulla questione stadio. Oltre al futuro di San Siro e dell’eventuale nuovo stadio, però, non ci si dimentica neanche del mercato. Occhio ad un possibile ritorno di fiamma.

Milan, Vlahovic resta un obiettivo: lascerà la Juventus a parametro zero

Uno dei nomi maggiormente accostati al Milan in estate è stato senza dubbio Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo è un pallino di Max Allegri, che avrebbe tanto voluto riaverlo in rossonero per il suo attacco. Alla fine, nonostante l’interesse concreto del Diavolo, la trattativa non è decollata, ma attenzione ad un possibile tentativo nel 2026.

Come riportato infatti da Giovanni Albanese, giornalista della Gazzetta dello Sport, Vlahovic lascerà la Juventus a fine stagione con i bianconeri che non hanno intenzione di rinnovargli il contratto, nonostante l’ottimo avvio di stagione. Il serbo rappresenterà così una grande occasione a parametro zero, con il Milan che osserva molto interessato.

Già da gennaio, l’entourage di Vlahovic potrà avviare le trattative con altri club ed è probabile che tra questi club ci possa essere anche il Milan. La scorsa estate la fumata bianca non è arrivata a causa delle alte richieste del giocatore e della Juventus, ma è chiaro che tutto potrebbe cambiare grazie ad un possibile arrivo a parametro zero.