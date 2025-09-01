Calciomercato Milan, cessione ufficiale: resterà in Serie A

di
Allegri

Ultime ore di calciomercato roventi per il Milan, che ha appena concluso una cessione in Serie A. E’ arrivato anche il comunicato ufficiale

Alle 20:00 si concluderà il calciomercato del Milan. Il club rossonero ha concluso gli arrivi di Adrien Rabiot e David Odogu, rispettivamente da Olympique Marsiglia e Wolfsburg. Ma si muove anche in uscita. Per Gimenez ci sono pochi margini per una cessione, mentre è stata conclusa quella di Yunus Musah. Sembrava in un primo momento destinato al Napoli, poi la trattativa è saltata. Il centrocampista statunitense è approdato all’Atalanta.

Musah
Calciomercato Milan, cessione ufficiale: resterà in Serie A (ANSA) spaziomilan.it

L’Atalanta ha diramato un comunicato ufficiale, eccone uno stralcio: “Atalanta BC comunica di aver acquisito da AC Milan – a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026, con opzione per l’acquisizione definitiva – il diritto alle prestazioni sportive dell’eclettico 22enne centrocampista newyorkése Yunus Musah, che vanta già oltre 150 presenze tra Serie A e Liga spagnola e che si è già misurato sia in Champions League che in Europa League“.

Nico

Sono giornalista perché non so fare il calciatore. Mi emoziono se mi trovo in uno stadio pieno, ma vivo il calcio come una tragedia. Involuto in qualsiasi altro aspetto della vita. I miei idoli sono Diego Armando Maradona e Walter Sabatini.
Gestione cookie