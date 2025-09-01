Calciomercato Milan, cessione ufficiale: resterà in Serie A

Ultime ore di calciomercato roventi per il Milan, che ha appena concluso una cessione in Serie A. E’ arrivato anche il comunicato ufficiale

Alle 20:00 si concluderà il calciomercato del Milan. Il club rossonero ha concluso gli arrivi di Adrien Rabiot e David Odogu, rispettivamente da Olympique Marsiglia e Wolfsburg. Ma si muove anche in uscita. Per Gimenez ci sono pochi margini per una cessione, mentre è stata conclusa quella di Yunus Musah. Sembrava in un primo momento destinato al Napoli, poi la trattativa è saltata. Il centrocampista statunitense è approdato all’Atalanta.

L’Atalanta ha diramato un comunicato ufficiale, eccone uno stralcio: “Atalanta BC comunica di aver acquisito da AC Milan – a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026, con opzione per l’acquisizione definitiva – il diritto alle prestazioni sportive dell’eclettico 22enne centrocampista newyorkése Yunus Musah, che vanta già oltre 150 presenze tra Serie A e Liga spagnola e che si è già misurato sia in Champions League che in Europa League“.