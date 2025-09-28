Calciomercato Milan, Furlani ha scelto per il futuro di un rossonero: cosa sta succedendo

Il DS rossonero è al lavoro sul piano del mercato e avvia i contatti con l’entourage di un calciatore per decidere del futuro.

Questa sera a San Siro andrà in scena una straordinaria sfida che ha già il sapore di Scudetto. Il Milan ospita il Napoli di Antonio Conte, un match unico ed emozionante che potrebbe decidere il futuro della Seria A.

Nonostante l’attenzione generale sia rivolta alle sfide sul campo e alle grandi rivalità, la dirigenza rossonera non dimentica di lavorare sul piano dei rinnovi e delle cessioni. Furlani e Tare hanno avviato i contatti con l’entourage di un difensore per discutere di futuro.

Calciomercato Milan, pronto il rinnovo per un big

In casa Milan è tempo di valutazioni e Tare e Furlani hanno le idee chiare su Fikayo Tomori. Il centrale inglese potrebbe essere molto vicino al rinnovo, come riportato dal giornalista esperto di calciomercato Matteo Moretto.

Il contratto attuale di Tomori, in scadenza nel 2027, rappresenta un punto di partenza che permette margini realistici di dialogo. Le voci riportano che l’intenzione del club e del difensore converga: il giocatore vorrebbe restare e la società è determinata a blindarlo come pilastro difensivo.

Il ruolo di Max Allegri diventa in questo senso decisivo, il tecnico ha già da tempo ha manifestato stima per il difensore, rappresenta oggi un punto di riferimento fondamentale nel valutare il percorso futuro del calciatore. I contatti sono in corso e la trattativa sembra esserci un buon clima tra le parti e ottimismo diffuso all’interno della dirigenza milanista.