C’è ancora profumo di trattative in casa Milan, la Juventus vuole a tutti i costi il top player rossonero: l’offerta è in arrivo

In campionato sono passate solo tre partite ma sembrano già essere sufficienti per intravedere nel Milan di Allegri un nuovo timbro, un’altra pelle rispetto alla passata stagione. L’ex tecnico della Juventus, piaccia o no, riesce sempre a trasmettere grinta e personalità nelle squadre in cui allena, sia grazie al suo carisma ma anche per i suoi solidi principi tattici.

Tutto ciò si traduce in entusiasmo, quello che serviva al Milan e ai suoi giocatori dopo una stagione deludente. Non a caso, anche se è ancora presto per trarre giudizi così netti, diversi giocatori hanno risentito positivamente dell’arrivo di Allegri, grazie al quale hanno ritrovato l’equilibrio tattico che è mancato nell’ultima annata. Tra questi spicca il netto miglioramento di un centrocampista, che potrebbe entrare nell’orbita della Juventus.

Milan, l’offerta della Juventus potrebbe far cedere i rossoneri

Su tutti il giocatore più interessante nel nuovo Milan di Allegri è Ruben Loftus-Cheek. Il centrocampista inglese sarebbe diventato un obiettivo della Juventus. Con l’arrivo del tecnico livornese ha ritrovato quella predisposizione all’inserimento e la sua consueta tenuta fisica che, anche per via dei numerosi infortuni, sembrava essere un lontano ricordo nell’ultima annata. Non è un caso, il giocatore è riuscito anche a guadagnarsi una convocazione in nazionale in questo avvio di stagione. La Juventus, oltre ad essere affascinata dalle caratteristiche del giocatore, ha individuato nell’ex Chelsea un vero e proprio jolly, capace di ricoprire all’interno del centrocampo un ruolo di equilibratore, che all’occorrenza può inserirsi con grande intensità.

Secondo il noto esperto di mercato, Niccolò Ceccarini, il Milan, almeno per il momento, non ha alcuna intenzione di lasciar partire il giocatore, ma in estate potrebbe sbloccare la cessione. Infatti, ci sono due dettagli fondamentali a favore della Juventus; il primo è che il giocatore potrebbe subire la concorrenza a centrocampo (basti pensare all’acquisto di Rabiot) mentre il secondo riguarda il contratto del giocatore, in scadenza nel 2027.

Loftus Cheek verso l’addio in estate: chi sarà il sostituto?

Le due ipotesi che abbiamo presentato sopra potrebbero essere determinanti per l’addio di Loftus-Cheek. Soprattuto visto che la sua titolarità condizionerà inevitabilmente un eventuale rinnovo. Qualora il giocatore decidesse di non rinnovare, i rossoneri dovranno, se non vogliono perderlo a zero, sedersi ad un tavolo a ragionare con la Juventus.

Se si dovesse verificare quest’ipotesi, il Diavolo inizierà a guardarsi intorno e potrebbe tornare su un giocatore, che durante l’estate è stato accostato diverse volte ai rossoneri, Lorenzo Pellegrini. Il giocatore della Roma rimane uno degli obbiettivi principali di Tare, ma vista l’importanza di Loftus-Cheek, il Milan spera di non arrivare a questo punto.