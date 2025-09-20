L’esperienza tra Maignan ed il Milan potrebbe essere giunta al termine, il portiere francese è in scadenza e Tare pensa già al sostituto.

Nel match di stasera, in cui il Milan dovrà affrontare l’Udinese in trasferta, Massimiliano Allegri non potrà contare sull’apporto di Mike Maignan. L’estremo difensore dei rossoneri si è infortunato al polpaccio a margine della sfida col Bologna. Questa sera, al suo posto ci sarà è Pietro Terracciano. I rossoneri, però, ora devono iniziare realmente a fare i conti con il contratto del portiere francese, in scadenza nel giugno del 2026. Una riflessione importante, visto il grande contributo di Maignan in questi anni in rossonero. I continui infortuni a cui è soggetto l’ex Lille e la sua situazione contrattuale potrebbero spingere il Diavolo a trovare un altro portiere titolare. Intanto la dirigenza si sta guardando attorno.

Milan, le due alternative per il dopo Maignan

Il Milan, secondo le ultime fonti di mercato, ha già messo nel mirino Zion Suzuki del Parma e Elia Caprile del Cagliari. Entrambi i portieri si sono presi la scena negli ultimi anni del nostro campionato, dimostrando grande talento sia tra i pali che in fase di impostazione. Inoltre, si tratta di due giocatori giovani e promettenti, in perfetta linea con le ultime scelte di mercato del Milan.

I rossoneri dovranno presto prendere una decisione sul futuro di Maignan. L’eventuale trattativa con il Cagliari per Caprile potrebbe diventare più complicata visto l’inserimento dell’Inter, alle prese con il caso Sommer (in scadenza a giugno). Come riportato da Nicolò Schira, nella partita di ieri tra Lecce e Cagliari, era presente anche uno scout dei nerazzurri per osservare da vicino Elia Caprile. A breve potrebbe prendere vita un vero e proprio derby di mercato tra Milan e Inter, entrambe alla ricerca di un nuovo portiere.