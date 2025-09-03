Calciomercato Milan, l’addio è imminente: offerta in arrivo

Igli Tare è pronto a mandare in porto l’ennesima operazione in uscita: l’offerta per il giocatore rossonero è in arrivo.

Il direttore sportivo del Milan, Igli Tare, non ha ancora finito di operare sul mercato. Con il capitolo entrate chiuso, adesso il ds rossonero si è focalizzato esclusivamente sulle operazioni in uscita. Il dirigente della società lombarda sta lavorando per tramutare in realtà l’addio di esuberi come Yacine Adli, Ismael Bennacer, Silvano Vos e Divock Origi.

Il Milan prepara la cessione: l’offerta dall’Arabia è in arrivo

Non solo Ismael Bennacer, tra gli esuberi sempre più vicini all’addio ci sarebbe anche Yacine Adli. Il centrocampista francese, escluso dal progetto tecnico tattico del Milan di mister Massimiliano Allegri, è in cerca di una nuova sistemazione. Negli ultimi giorni, per il calciatore ex Fiorentina si sarebbe fatto avanti una squadra della Saudi Pro League: l’Al Shabab.

Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, il club saudita starebbe preparando l’offerta da presentare ai rossoneri. Yacine Adli, che tuttora si sta allenando con il Milan Futuro, sembra essere diventato il principale obiettivo dell’Al Shabab prima della chiusura del calciomercato arabo. Gli arabi sarebbero usciti allo scoperto già diverse settimane fa, palesando un forte interesse per l’ex Fiorentina.

Nel corso dell’estate, Yacine Adli è stato cercato principalmente da Sassuolo e Spartak Mosca, opzioni successivamente scartate. Ora, per il francese si sarebbero nuovamente riaperte le porte dell’Arabia. Una destinazione che il centrocampista sta seriamente valutando per evitare di passare la stagione in Serie D con il Milan Futuro o addirittura in tribuna.

Oltre alla Saudi Pro League, sarebbero emerse altre possibilità per Yacine Adli. Il centrocampista francese potrebbe anche decidere di accantonare ancora una volta l’Arabia Saudita per valutare altre offerte. In questi giorni, l’ex Bordeaux potrebbe ricevere alcune proposte da Turchia, Grecia e Belgio.