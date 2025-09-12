Calciomercato Milan, non è finita: c’è un giocatore che piace molto ad Allegri

Il Milan può mettere le mani su un giocatore che piace molto a Massimiliano Allegri: si tratta di una grande promessa del calcio europeo
Il Milan ha concluso il suo mercato tra le critiche per i giocatori presi, considerando che non si trattava di grandissimi campioni soprattutto in attacco. Santi Gimenez dovrà affermarsi con Allegri, con cui non è ancora scattato un certo feeling. Serve di più all’attacco del Milan, soprattutto perché va sfruttata la possibilità di giocare soltanto una competizione, considerando che le altre contendenti giocano la Champions.
Milan, c’è un obiettivo da seguire che piace molto ad Allegri
Secondo quanto riferito da Sky Sport, il Milan continuerà a seguire con grande attenzione Ayyoub Bouaddi. Il centrocampista del Lille è un 2007, ma ha già fatto vedere grandi qualità apprezzabili da parte di Massimiliano Allegri, che lo ritiene il giocatore del futuro in quel ruolo. Ma già a inizio estate, secondo Luca Cilli, Allegri l’aveva indicato a Igli Tare quando il club rossonero doveva investire sul centrocampo dopo la cessione di Reijnders al Manchester City. Bouaddi resterà nella lista del Milan.
Sarà molto interessante capire se il Milan tenterà un approccio già a gennaio. Magari per dare tempo e modo a Bouaddi di adattarsi, qualora venisse effettivamente acquistato.