Il direttore sportivo rossonero monitora i pezzi pregiati dell’Udinese: oltre al difensore danese, nella wishlist del Diavolo è presente un altro bianconero

Il calciomercato non si ferma mai e, nonostante la sessione estiva sia terminata da meno di un mese, i dirigenti dei club di Serie A pensano già alle mosse da compiere in inverno. Le grandi squadre del calcio italiano in particolare continuano ad osservare i vari profili monitorati, per organizzare eventuali affondi nel corso del mercato di riparazione.

Medesimo discorso riguarda il Milan, che in estate ha sostanzialmente modificato il proprio volto per aprire un nuovo ciclo puntando fin da subito al ritorno in Champions League. Il direttore sportivo Igli Tare ha allestito un mercato estivo fatto soprattutto di cessioni importanti e investimenti mirati, dando sempre uno sguardo al futuro.

Il nuovo aspetto del Milan di Allegri e Tare: rimane il dubbio difensore

Dopo aver salutato pezzi importanti del Milan delle stagioni precedenti come Theo Hernandez e Tijjani Reijnders, il Milan ha messo in atto una mini-rivoluzione per ogni reparto, intervenendo ove possibile con nuovi acquisti e un rimescolamento generale delle gerarchie.

Se a centrocampo il cambiamento è evidente, con l’arrivo dei vari Modric, Ricci e Jashari, simile è quello che riguarda la difesa. Il passaggio ad un sistema di gioco a tre implicava l’arrivo di forze fresche e la cessione di Malick Thiaw ha ulteriormente segnato la necessità di trovare dei profili adatti. Il tedesco è stato numericamente sostituito da Koni De Winter dal Genoa, ma probabilmente il Milan intendeva chiudere un ulteriore colpo per il reparto arretrato.

L’arrivo di Odogu a poche ore dalla fine del mercato è un segnale per il futuro, ma difficilmente il classe 2006 sarà parte integrante delle rotazioni di mister Allegri nell’immediato. L’idea iniziale del Diavolo era quella di puntare su calciatori affermati e di esperienza, alla ricerca di un’opportunità di riscatto: la pista Joe Gomez era esattamente una possibilità in questo senso, ma la fumata nera all’affare ha portato Tare a compiere scelte differenti.

Occhi in casa Udinese: Tare segue Kristensen, ma non è l’unico in lista

Per risolvere il problema numerico in difesa, il Milan sembra intenzionato ad intervenire sul mercato già a gennaio. Il direttore sportivo Igli Tare non distoglie lo sguardo dal campionato italiano e segue con attenzione i calciatori che in Italia stanno già facendo vedere le proprie qualità. Il DS rossonero apprezza molto Thomas Kristensen, centrale che sta facendo molto bene con la maglia dell’Udinese, ma il danese non è l’unico bianconero monitorato.

Secondo quanto riportato da MondoUdinese.it, il Milan sarebbe sulle tracce di Oumar Solet. L’anno scorso il francese ha vissuto un’ottimo finale di stagione e la possibilità di vedere un’asta tra le big italiane ed estere in estate sembrava uno scenario tutt’altro che irrealistico. Solet è però rimasto a Udine, ma non è escluso che possa partire nei prossimi mesi.

Il Milan aveva già tentato un primo approccio in estate, senza mai affondare del tutto. Adesso, al netto delle qualità di Solet che ben si sposerebbero con le richieste di Allegri, non è da escludere un ritorno di fiamma a gennaio. La valutazione che il club friulano fa è di 25 milioni di euro: servirà capire se Igli Tare vorrà puntare con forza sul francese o se preferirà dirigersi su altri profili.