Calciomercato Milan, scelto il nuovo difensore per gennaio: sta dominando la Serie A

Individuato il difensore su cui il Milan affonderà il colpo nella sessione di mercato invernale. In queste prime giornate di Serie A ha impressionato tutti.

È soprattutto una la macchia che i tifosi hanno rimproverato al Milan nell’ultimo calciomercato: il mancato arrivo di un difensore di livello. Dopo aver accolto Koni De Winter, il Diavolo sembrava pronto a chiudere il suo mercato con colpo top in difesa, salvo poi ripiegare all’ultimo sul giovane David Odogu, che ancora aspetta di fare il suo debutto in rossonero.

Al netto della sconfitta a San Siro contro la Cremonese, queste prime giornate di campionato hanno mostrato una buona solidità difensiva da parte del Milan, con Max Allegri che sembra aver già lasciato la sua impronta sulla squadra. Degli ottimi segnali che non stanno, però, impedendo al Milan di pensare ad un ulteriore colpo in difesa per gennaio. I rossoneri vogliono rinforzare la difesa e hanno già trovato il profilo giusto per farlo.

Milan, un gigante per Allegri: l’obiettivo numero uno è Kristensen

Non stanno mancando le sorprese in questo avvio di Serie A, come non stanno mancando quei giocatori che si stanno prendendo la scena tra lo stupore generale. Uno di questi è senza dubbio Thomas Kristensen, il colosso danese dell’Udinese. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan è rimasto impressionato dal classe 2002, che il prossimo sabato affronterà proprio i rossoneri.

Il grande avvio di stagione dell’Udinese, a sette punti dopo tre giornate, porta la firma soprattutto di Kristensen. Il gigante da 198 centimetri ha prima trovato il gol del definitivo 1-1 contro il Verona e poi ha sfornato due prestazioni dominanti nelle vittorie contro Inter e Pisa.

Dopo due stagioni di ambientamento, ora Kristensen sembra aver fatto il definitivo salto di qualità. Al momento la valutazione dell’Udinese si aggira attorno ai 15 milioni di euro, ma è chiaro che le ultime uscite rischiano di far lievitare sensibilmente il suo cartellino.

La Serie A ai piedi di Kristensen: Milan, se lo vuoi devi sbrigarti

La gara di sabato sarà un altro grande banco di prova per Kristensen, con il Milan – senza Allegri in panchina – che avrà modo di osservare il giocatore da molto vicino. I presupposti per un futuro brillante ci sono tutti ed è per questo che chi lo vuole deve muoversi quanto prima.

Se il danese dovesse continuare a far bene, la concorrenza si farebbe molto fitta ed il prezzo aumenterebbe e non poco. Il Milan non può quindi perdere tempo: l’idea è quella di accelerare già per gennaio, per dare un rinforzo in più ad Allegri ma anche per non rischiare di farsi anticipare dalle avversarie.