Multa e squalifica per Allegri: prima mazzata in casa Milan, ora è ufficiale

Inizia male la situazione con il Giudice sportivo per il tecnico del Milan Massimiliano Allegri. Ecco subito le prime sanzioni ufficiali.

Due vittorie in tre gare e il Milan di Massimiliano Allegri prende pian piano forma. I rossoneri hanno vinto 1 a 0 contro il Bologna in una sfida comunque piuttosto discussa e nel finale è stato espulso l’allenatore del Milan, protagonista di una sorta di show a fine gara con il tecnico che si è tolto la giacca ed è stato cosi mandato via da parte della terna arbitrale.

Era nell’aria ma ora è ufficiale e il Giudice Sportivo ha diramato il comunicato riguardo l’ultimo turno di campionato e ha sancito anche la ‘punizione’ dopo l’espulsione contro il Bologna.

Squalifica Allegri, ecco il comunicato ufficiale

A causa dello sfogo contro il Bologna il tecnico del Milan Massimiliano Allegri è stato ufficialmente squalificato con un turno e che lo porterà quindi a saltare la sfida di Udine. Per quel match il club rossonero utilizzerà il suo vice Landucci come tecnico del club.

Oltre alla squalifica il tecnico ha ricevuto anche una multa di 10 mila euro ‘per aver – al 45esimo del secondo tempo – criticato in modo irrispettoso l’operato del Var.