Calciomercato Milan, sorpresa per Gimenez: ma c’è un ostacolo

di
Gimenez

Sono ore calde per il futuro di Santiago Gimenez, che potrebbe lasciare il Milan proprio sul gong: ma c’è un ostacolo da superare

Il Milan potrebbe cedere Santiago Gimenez in queste ultime ore di mercato. Non ha convinto Massimiliano Allegri, in questo senso l’arrivo di Nkunku dal Chelsea è un segnale. Il messicano potrebbe andar via, si era parlato di uno scambio con la Roma che avrebbe portato Dovbyk al percorso inverso, ma non si è concretizzato per le diverse vedute sui riscatti dei giocatori.

Non è finita qui. Perché anche il Chelsea, secondo quanto riferito da Sky Sport, è una pretendente per Santi Gimenez. I Blues sono alla ricerca di una nuova punta, con i rossoneri che poi punterebbero su Dovbyk della Roma, che a sua volta andrebbe su Embolo. Un valzer delle punte che però difficilmente si concretizzerà in queste ore per il poco tempo a disposizione.

Nico

Sono giornalista perché non so fare il calciatore. Mi emoziono se mi trovo in uno stadio pieno, ma vivo il calcio come una tragedia. Involuto in qualsiasi altro aspetto della vita. I miei idoli sono Diego Armando Maradona e Walter Sabatini.
Gestione cookie