Calciomercato Milan, sorpresa per Gimenez: ma c’è un ostacolo

Sono ore calde per il futuro di Santiago Gimenez, che potrebbe lasciare il Milan proprio sul gong: ma c’è un ostacolo da superare

Il Milan potrebbe cedere Santiago Gimenez in queste ultime ore di mercato. Non ha convinto Massimiliano Allegri, in questo senso l’arrivo di Nkunku dal Chelsea è un segnale. Il messicano potrebbe andar via, si era parlato di uno scambio con la Roma che avrebbe portato Dovbyk al percorso inverso, ma non si è concretizzato per le diverse vedute sui riscatti dei giocatori.

Non è finita qui. Perché anche il Chelsea, secondo quanto riferito da Sky Sport, è una pretendente per Santi Gimenez. I Blues sono alla ricerca di una nuova punta, con i rossoneri che poi punterebbero su Dovbyk della Roma, che a sua volta andrebbe su Embolo. Un valzer delle punte che però difficilmente si concretizzerà in queste ore per il poco tempo a disposizione.