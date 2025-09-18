Calhanoglu ‘tradisce’ ancora, è tutto vero: la rivelazione lascia increduli

I rapporti tra Calhanoglu ed i tifosi del Milan sono tutt’altro che positivi ed ora arriva una nuova clamorosa rivelazione.

Anche nel big match tra Juventus e Inter Hakan Calhanoglu ha dimostrato a tutti il suo grande talento. L’Inter alla fine ha perso ma il talento turco ha firmato una splendida doppietta ed ha mostrato a tutti di essere un giocatore in grado di competere su tutti i fronti, un giocatore di talento internazionale. Anche i tifosi del Milan lo ricordano ma allo stesso tempo ricordano il pesante tradimento che ha realizzato il fenomeno turco.

Calhanoglu e l’addio al Milan che ha fatto tanto discutere

In casa Inter lo ricordano come l’uomo della seconda stella, un giocatore capace di fare gol e assist e di guidare il centrocampo nei big match. Ma prima dell’Inter Hakan Calhanoglu ha vestito la maglia del Milan. Il club rossonero fece un importante investimento per lui e il giocatore ha ‘tradito’ i tifosi trasferendosi dagli acerrimi rivali.

A far più male un passaggio a parametro zero con il giocatore che chiuse i rapporti con il Milan e si trasferi’ in nerazzurro, sfruttando tra virgolette il problema di salute di Christian Eriksen, costretto suo malgrado a lasciare l’Italia. Quest’estate Calhanoglu è stato vicinissimo a salutare l’Inter ma alla fine invece è rimasto. Nelle ultime ore sul giocatore è emersa una clamorosa verità.

Addio Calhanoglu, spunta l’annuncio del presidente

Nelle ultime settimane di mercato Calhanoglu è stato accostato al Galatasaray, squadra per il quale ha fatto per anni il tifo ma alla fine non si è fatto nulla. Allo stesso tempo però si è parlato molto anche del possibile trasferimento al Fenerbahce, storico club rivale del Galatasaray ed è emersa nelle ultime ore una clamorosa verità sul regista turco.

Il presidente del Fenerbahce Ali Koc è intervenuto ai microfoni della Bild che ha riportato le sue dichiarazioni: “Diversi giocatori e agenti mi avevano adatto che Calhanoglu era disponibile al profilo che stavamo cercando”, e ha ricordato che il centrocampista è tifoso del Galatasaray, un tifo storico.

Koc ha proseguito ed ha continuato: “Ho parlato con Hakan e gli ho chiesto ‘Sei un tifoso del Galatasaray ma vuoi comunque trasferirti al Fenerbahce?’ e alla fine lui ha risposto sorprendentemente di si”. Insomma Calhanoglu è stato vicino ad un altro grandissimo tradimento, dopo il passaggio dal Milan all’Inter.