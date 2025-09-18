Milan, brutte notizie per Allegri: da Milanello le ultime sugli infortunati

In vista della quarta giornata di Serie A, i rossoneri tornano ad allenarsi per il match contro l’Udinese: le ultime da Milanello.

Il Milan prosegue la preparazione in vista dei prossimi impegni stagionali. Sabato ci sarà la sfida con i friulani reduci da un buon avvio di campionato. Da Milanello arrivano notizie importanti, tra rientri incoraggianti e situazioni che richiedono ancora prudenza.

La cautela resta la parola d’ordine: nessun rischio inutile, con la convinzione che solo una gestione accurata degli infortuni potrà garantire la continuità necessaria nella corsa agli obiettivi stagionali. Ma come stanno gli infortunati?

La novità più positiva riguarda Pavlovic, tornato ad allenarsi in gruppo dopo i problemi fisici che lo avevano tenuto fermo. Il difensore serbo ha preso parte regolarmente alla seduta odierna, segnale chiaro che lo staff medico lo considera ormai recuperato e pronto a rientrare nelle rotazioni. La sua disponibilità rappresenta un rinforzo importante per Allegri, che potrà così contare su una soluzione difensiva in più in un periodo fitto di partite.

Diverso invece il discorso per Mike Maignan. Il portiere francese ha svolto ancora lavoro differenziato, continuando un percorso di recupero che richiede cautela. Lo staff preferisce non forzare i tempi, lasciandolo lavorare a parte per evitare ricadute. La sua condizione verrà monitorata giorno per giorno, con l’obiettivo di riportarlo gradualmente in gruppo solo quando sarà completamente pronto.

Situazione analoga anche per Rafael Leao, che non si è allenato con il resto della squadra e ha proseguito il proprio programma individuale. L’attaccante portoghese non è ancora ritenuto pronto per unirsi ai compagni e il suo recupero rimane una priorità assoluta, dato il peso specifico che ha nell’economia offensiva rossonera.