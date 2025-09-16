Milan, Maignan out: pronto l’esordio di un giovane, le nuove idee di Allegri

Dopo la vittoria contro il Bologna, i rossoneri tornano agli allenamenti in vista della prossima gara: le ultime da Milanello.

Il Milan torna a lavoro in vista del prossimo impegno in campionato. A Milanello si riaprono i battenti dopo una breve pausa concessa da mister Allegri dopo la vittoria contro il Bologna. La squadra rossonera è tornata ad allenarsi in vista della gara contro l’Udinese.

Oltre ai test sul campo, il tutto si muove anche dietro le quinte, tra aggiornamenti sull’infermeria, verifiche mediche e valutazioni per la formazione. L’obiettivo è avere quante più opzioni possibili per il tecnico, che dovrà fare i conti con assenze ed emergenze fisiche.

Problemi fisici in casa Milan: la situazione

Tra gli indisponibili che stanno impegnando lo staff medico Milan ci sono Mike Maignan (problema al polpaccio) e Strahinja Pavlovic (fastidio muscolare), che al momento sono out. Un altro caso significativo è quello di Ardon Jashari, fermo per una frattura del perone, il cui rientro è previsto intorno a fine ottobre.

Allegri è in attesa anche del ritorno di Leao, fermo per elongazione al polpaccio. L’attaccante dovrebbe rientrare a breve e prendere il posto accanto a Nkunku per la nuova coppia d’attacco rossonera.

Queste assenze obbligano il tecnico a soluzioni alternative, specialmente sulla difensiva, dove ogni modifica può cambiare gli equilibri. Tuttavia, ogni emergenza può trasformarsi in opportunità: giovani o riserve pronte a dimostrare il proprio valore, cambiamenti tattici che possono sorprendere gli avversari, e un Allegri chiamato a dimostrare flessibilità e capacità di gestione.

Le probabili scelte di Allegri per la gara contro l’Udinese

Vista la scarsità di difensori centrali completamente disponibili, il Milan potrebbe scegliere un modulo più prudente o ricorrere a soluzioni ibride in difesa. L’assenza di Maignan obbliga a valutare alternative tra i pali, mentre quella di Pavlović complica la continuità difensiva.

Nonostante il momento di difficoltà e i numerosi infortuni, Allegri può contare su uomini che fino a questo momento si sono fatti trovare pronti e inseriti negli schemi di gioco. Quest’anno in rosa ci sono numerosi giovani su cui la società ha deciso di puntare e che sono totalmente a disposizione di Massimiliano Allegri.

Secondo Il Giornale, il mister sta pensando all’esordio del giovane Torriani dai pali. L’obiettivo è certamente sopperire all’assenza di Maignan, ma anche quella di dare fiducia a uno dei giovani presenti in scuderia. Una scelta coraggiosa che potrebbe rivelarsi una mossa vincente.

