Camarda Milan, ora l’ansia assale tutti: l’annuncio preoccupa

L’attaccante Francesco Camarda rappresenta senza dubbio il futuro del Milan e di tutto il calcio italiano. Ecco le ultime sull’attaccante.

Mentre dall’altra parte del Naviglio c’è il giovane baby Esposito che splende con il debutto in Champions ed una prestazione top, il Milan attende di valutare la situazione di Francesco Camarda, enfant prodige del calcio italiano e mondiale. Lo scorso anno Camarda ha vissuto grosse difficoltà, tra prima squadra rossonera e Milan Futuro e di fatto il giocatore ha perso un anno. Ma quest’anno le cose non sembrano andare per il meglio, anzi.

Caos Camarda a Lecce, il posto è a forte rischio

Nell’ultima sessione di calciomercato il Milan ha ceduto in prestito Camarda al Lecce, una trattativa importante e con vari bonus per il club pugliese in caso di buoni risultati dell’attaccante. Allo stesso tempo però il Lecce deve salvarsi e al momento la squadra è in forte difficoltà, e l’inizio stagione di Camarda non è stato assolutamente dei migliori, anzi tutt’altro.

Il giocatore non sembra pronto per la serie A, il Lecce ha comprato l’attaccante Stulic ed allo stesso tempo il bomber sembra pronto per scalzarlo nel ruolo di titolare. Il giornalista Carlo Pellegatti – molto vicino all’ambiente Milan – ha rilasciato nelle ultime ore importanti dichiarazioni riguardo il giocatore.

Ultim’ora Camarda, Pellegatti è netto sul giocatore

Attraverso il suo canale Youtube Pellegatti ha analizzato la situazione di Camarda a Lecce e si è detto preoccupato, ecco le sue parole a riguardo: “Seguiamo Camarda con grande affetto, il giocatore è un ragazzo solare e pieno di passione. Siamo affezionati a lui particolarmente ma c’è anche preoccupazione” e il giornalista ha poi proseguito spiegando:

“La scorsa è stata una stagione un pò persa per lui” e il giornalista ha preso spunto dalle parole di Massimo Brambati, anch’egli nelle ultime ore critico e piuttosto dubbioso sulle prestazioni del giovanissimo classe 2008. A riguardo Pellegatti ha chiarito:

“Massimo mi ha messo il dubbio e temo che questa possa essere un’altra annata complicata per Camarda, speriamo di no. L’importante è che tenga il suo fiuto del gol e la sua voglia, lui ha bisogno di sentirsi forte. Ci auguriamo che possa trovare il suo spazio e che non perda la passione ed il fiuto del gol. Lo dico specialmente per lui”.