Boom Milan, accordo ad un passo: Allegri stavolta può esultare

In casa Milan si lavora al presente ed al futuro e al momento la priorità è pensare al match di campionato contro l’Udinese.

Prima il match contro l’Udinese e poi le due dure sfide contro Juventus e Napoli. Il cammino del Milan nelle prossime gare appare piuttosto tortuoso e allo stesso tempo potremmo capire – dopo queste gare – le reali ambizioni della squadra rossonera che quest’anno non parteciperà alle coppe europee. Per questo motivo occhio a quello che succede e allo stesso tempo la società lavora per blindare il futuro e trattenere i suoi giocatori migliori.

Mercato Milan, diverse soluzioni da valutare

Nell’ultima sessione di calciomercato il Milan ha attuato una vera e propria rivoluzione, cambiando davvero tante cose. Allo stesso tempo il club lavora al presente e al futuro valutando alcune situazioni. C’è ad esempio da valutare il caso di Mike Maignan, in scadenza di contratto a giugno e che – a questo punto – difficilmente resterà in maglia rossonera.

Il Milan già sta valutando alcuni nomi per la porta e allo stesso tempo, dopo aver ceduto molto in questa stagione, lavora sui punti fermi. Su quei giocatori che – in un modo o nell’altro – faranno parte del futuro del club e sul quale Allegri può contare sempre. C’è il neo arrivo Rabiot ad esempio ma ci sono anche altre soluzioni per il club rossonero.

Il Milan blinda il big, rinnovo ora più vicino

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha parlato della situazione del jolly belga Alexis Saelemaekers, giocatore diventato ormai chiave nelle rotazioni di Massimiliano Allegri. Il belga è andato in prestito prima al Bologna e poi alla Roma nelle ultime stagioni, spesso si è parlato di cessione ma invece stavolta il giocatore sembra diventato una certezze nelle idee del club.

Parliamo di un giocatore che può giocare praticamente ovunque, sia come terzino che come esterno offensivo e in situazioni particolare anche da mezzala. Come riporta il quotidiano il Milan ora vuole blindare Saelemaekers ed il rinnovo di contratto ora è più vicino. Il calciatore ha il contratto in scadenza nel 2027 ma ora il club vuole blindarlo e assicurarlo per il futuro.

La priorità del club è fornirgli un rinnovo del contratto fino al 2029 con opzione per il 2030. Il giocatore riceverà un importante adeguamento con il Milan che crede che il giocatore meriti un riconoscimento dopo le ultime prestazioni; il calciatore sta svolgendo una stagione importante e la società milanese vuole blindarlo ed allentare cosi qualsiasi sirena di mercato.